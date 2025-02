Alka Vuica objavila fotografiju s Milanovićem: Volim to hrabro beskompromisno rockersko srce

Glazbenica Alka Vuica objavila je fotografiju na svom Instagramu s novim starim predsjednikom Zoranom Milanovićem nakon njegove inauguracije.

- Moj Predsjednik. Naš Predsjednik. Dao je prisegu našem narodu i rekao nešto vrlo važno - da moramo biti najvažniji sebi jer nikome ne možemo biti važniji. I da naši interesi uvijek moraju biti iznad tuđih interesa. U svom fantastičnom govoru, ponovno je citirao genijalne stihove pjesme Zemlja, kultnog banda 80-ih Ekatarine Velike. Volim to hrabro, beskompromisno, rokersko srce koje kuca u njemu! OVO JE KUĆA ZA NAS. Bravo - napisala je Vuica u opisu svoje objave.

Fotografija je nastala u stožeru Zorana Milanovića 12. siječnja, kad je prišla predsjedniku nakon njegovog govora i čestitala mu. Podršku Milanoviću dala je i u prvom krugu predsjedničkih izbora.

- Pokrenula sam i neke svoje prijatelje, koji nemaju običaj izaći na izbore, objasnila sam zašto je to važno... S obzirom na slabu izlaznost, mislim da je naš Zoki pravi predsjednik. Mislim da njemu ništa ne pomaže, on sebi često odmaže, ali ljudi su prepoznali da je dosta muljaža - rekla je tada za RTL pa dodala da joj se kod Milanovića sviđa i to što je 'roker'.

- Mislim da neću, ali nikad ne reci nikad. Mislim da nemam ni godina ni živaca za to - odgovorila je na pitanje o daljnjim političkim aspiracijama. Podsjetimo, Alka se kandidirala 2009. za predsjednicu Republike Hrvatske kao kandidatkinja Zelenih. Kandidaturu je ipak morala povući zbog nedovoljnog broja potpisa, a tvrdila je da je u Zadru i Trogiru 'pokradena', prenio je tad Tportal.

Foto: Instagram

Vuica je bila na izbornim listama koalicije Rijeke pravde za Hrvatski sabor te za Europski parlament prošle godine, a postala je viralna zbog svojih predizbornih plakata.

Prije dvije godine, Alka je udružila snage s Ellom Dvornik pa su snimile pjesmu 'Presidente'.

- Presidente je naziv za sve one muškarce koji su voljeni od svojih žena kao da su predsjednici svoje male imaginarne države. Oni su im najčešće najvažniji autoriteti, svemogući, njima su podložne, odane, vjerne i apsolutno im predaju moć - objasnila je Alka pjesmu.

Presidente, parola canta niente jer ti si tako moćan, ti si tako jak. Sebi samom ti si afrodizijak. Presidente, avioni lete, glase stihovi te pjesme.