Počela je nova epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato', pratite s nama transformacije

Počela je nova, četvrta epizoda popularnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' na Novoj TV. Osmero kandidata večeras će stati na veliku pozornicu te izvesti različite glazbene žanrove i stilove.

Veliki izazov čeka Lovru Juragu postati Vice Vukov. David Amaro ovog će puta utjeloviti Zlatka Pejakovića, s kojim, kaže, ima brojne sličnosti. David Balint donosi potpuno drukčiju energiju kroz transformaciju u Carrapicha, za koju je morao zaroniti u brazilski folk.

Foto: Luka Dubroja

U osamdesete kao Michael Sembello publiku će vratiti Dora Trogrlić. Posebno uzbuđenje donosi prvi battle sezone u kojem će snage odmjeriti Iva Ajduković i Laura Sučec, obje u ulozi Severine. Nora Ćurković preuzima lik legendarnog Tota Cutugna, a priznaje kako joj to nije najlakši zadatak.