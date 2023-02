Alka Vuica otkrila koja joj je pjesma donijela najveću zaradu

U 'In magazinu' pjevačica Alka Vuica (61) ispričala je koja pjesma joj je donijela najveću zaradu, kako je nastala ta pjesma te koje je sve pjesme napisala.

Jedna od Alkinih najvećih uspješnica je pjesma 'Laži me'.

- 'Laži me' je jedna od pjesama koja je meni došla. Najviše vjerujem u te pjesme i srećom nisam bila lijena ustati iz kreveta i zapisati u 2 u noći. Nevjerojatno, kao da ju je netko diktirao - otkrila je Alka te dodala kako još čuva papir na kojem je ta pjesma napisana te da misli da će ga uokviriti.

- Laži me je pjesma koja je mene kupila život, bila je veliki hit. Kupila mi je auto, kuću, sve. To je ta pjesma koja je bila prekretnica u mojoj karijeri - kaže pjevačica.

Na pitanje od koje pjesme je najviše zaradila Alka je poručila:

- U Srbiji je običaj da plate tekstove, a Hrvati nisu baš darežljivi, neće ti platiti ni kavu, a kamoli pjesmu - rekla je Alka te dodala kako se pjesme prije nisu naplaćivale te da su uvijek živjeli od tantijema.

- Nemam toliko izvođača ni toliko iskustva da kažem toliko sam zaradila, ili me potkradaju, ja nemam pojma - kaže Alka.

- Ja sam napisala pjesmu 'Gdje Dunav ljubi nebo', a htjeli su da promijenim riječ Dunav u more, što ja nisam htjela. Meni to nije bilo pitanje, gdje more ljubi nebo. Pa znate gdje more ljubi nebo, na horizontu. Ali gdje Dunav ljubi nebo, to je sada pitanje. Svakome je to neko drugo mjesto - objasnila je Alka.

Pjesmu 'Dotakni me usnama' Nene Belana je napisala Vuica, a rekla je kako se ljudi najviše iznenade kada saznaju da je napisala i pjesmu 'Tu je moj dom' Mladena Grdovića.

