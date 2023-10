Alka Vuica podijelila fotku sina Ariana i njegovog oca iz 2006.

Alka Vuica (62) podijelila je obiteljsku fotografiju sa svojim sinom Arijanom Vuicom i njegovim ocem, slikarom Vukom Veličkovićem (58) na društvenim mrežama. Fotografija je nastala 2006. godine na promociji Alkine knjige 'Adamovo rebro'.

- Da zauvijek budemo ovako lijepi i sretni. Ljubav - napisala je u opis glazbenica, a istu je fotografiju podijelila i 15. srpnja.

- Familija. Ljubav je neuništiva energija i treba uvijek postojati između ljudi koji su stvorili drugo biće... Roditelji trebaju dati svu ljubav ovog svijeta djetetu koje su pozvali na ovaj svijet - pojasnila je tada Alka.

Inače, njezin sin Arian je glazbeni producent na kojeg je majka jako ponosna. Studij produkcije završio je u Londonu, a radi pod umjetničkim imenom Strapazoot. U garaži njihove obiteljske kuće nalazi se studio, a u njemu su brojni s hrvatske trap scene snimili svoje hitove.

Tu su svoje najveće hitove snimili i Kuku$, Hiljson Mandela, Shira Rodbina, High5, Swana, Goca R.I.P, Buntai, Sjena i mnogi drugi strani i domaći izvođači. U našem podrumu nastala je i pjesma ‘Blood On My Jeans’ Juicea Wrlda, poznatog repera, a koja je mjesecima bila prva na Billboardovoj ljestvici.

- Vjerujem da će još mnoge trap i pop pjesme nastati u našem kućnom studiju, a ja ću ih s užitkom pratiti u nastajanju - ispričala je ranije Alka.

Arijanovog oca, Vuka Veličkovića, poznatijeg pod umjetničkim imenom Vuk Vidor, Alka je upoznala 1988. godine, a ljubav nije potrajala, pa je Alka odgajala njihovog sina kao samohrana majka, ali su u dobrim odnosima.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album

- Veza između mene i Vuka nije uspjela jer smo bili mladi i stalno razdvojeni. On je živio u Parizu, ja u ratom poharanoj Hrvatskoj. Ipak, Vuk i ja imamo divan odnos. Volim ga i znam da on voli mene jer je otac mog sina. Nije mi teško palo saznanje da ću sama podizati sina. Nekako sam uvijek predosjećala da ću biti samohrana majka. No, da sam imala muža, rodila bih još šestero djece jer volim biti majka i kućanica - rekla je Alka prije desetak godina o ovoj temi.