Alka Vuica progovorila o prvom poljupcu: 'Kao da me krava bila polizala. Katastrofa poslije...'

Sjećam se prvog poljupca i bio je grozan, na jednoj klupici u Bujama. Išla sam u srednju školu, s mojim prvim dečkom. Niti se on znao ljubiti niti ja. Tak smo se ljubili da smo se na kraju brisali s maramicom, otkrila je pjevačica Alka Vuica (62) za IN Magazin.

Nakon prvog poljupca, osjećala se, kako kaže, kao da ju je krava polizala.

- Katastrofa, poslije sam morala puno vježbati da bi dobila pjesmu 'Jer ti se ljubiš na tako dobar način' - našalila se Alka.

Alka, koja danas ima sina Arijana sa slikarom Vukom Veličkovićem, ranije je priznala kako su joj svi frajeri u koje je bila zaljubljena slomili srce.

- Možda je to bila moja karma, da nemam sretnu ljubav kako bih mogla napisati sve ove pjesme, možda je Bog tako odlučio za mene, možda sam ja kriva, možda sam previše htjela, previše tražila, nemam pojma. Danas s ovim odmakom neke bih stvari sigurno napravila drugačije. Recimo, odmah bi se udala za svoju prvu ljubav iz školskih dana, jednog Porečanina. Dandanas kad ga vidim zatitram. On o tome pojma nema. Oženjen je i ima skoro već i unuke, dobri smo frendovi - rekla je za IN Magazin.

Otkrila je tada i kako je sramežljiva u odnosima s muškarcima.

- Odvažna, ali ne i kada je ljubav u pitanju. Kad su frajeri u pitanju, onda sam staromodna. Zagovarateljica istine, ali ne pod svaku cijenu. Nikada prevaru ne treba priznati, pogotovo ako nije bitna. Smatram da istina nije dobra ako će nekoga povrijediti. Zašto ćeš priznavati prevaru, da nekoga povrijediš? Ja ne bih priznala niti bih htjela da meni netko prizna - izjavila je.

Vuka Veličkovića upoznala je 1988., kada je bila na vrhuncu slave. Uskoro su dobili sina Ariana, ali ljubav nije dugo potrajala. Ipak, ostali su u dobrim odnosima.

- Veza između mene i Vuka nije uspjela jer smo bili mladi i stalno razdvojeni. On je živio u Parizu, ja u ratom poharanoj Hrvatskoj. Ipak, Vuk i ja imamo divan odnos. Volim ga i znam da on voli mene jer je otac mog sina - rekla je jednom prilikom.