Arian Vuica i njegova supruga Dora Šitum dobili su prvo dijete
Alka Vuica postala je baka!
Alka Vuica (65) postala je baka! Njezin sin Arian Vuica i njegova supruga, vizažistica i umjetnica Dora Šitum Vuica, dobili su sina.
Sretnu vijest potvrdila je Dora, koja je na svom Instagramu podijelila fotografiju iz bolnice.
Dora je nedavno otkrila kako se osjeća pred sam kraj trudnoće, ali i koliko je Alka uključena u sve pripreme.
- Naša Alka jedva čeka postati baka i uključena je u cijelu priču, volimo i prihvaćamo njene savjete i o svemu uglavnom odlučujemo zajedno - rekla je za Net.hr.
Šitum je svestrana umjetnica koja spaja slikarstvo i profesionalno šminkanje. Vlasnica je beauty studija, a radi i kao vizažistica na Novoj TV. Iako je u srednjoj školi završio kiparstvo, Arian se kasnije posvetio glazbi. Kao producent mlađe generacije poznat je pod umjetničkim imenom Strapazoot.
Arian i Dora vjenčali su se početkom svibnja kod matičara, a ranije su otkrili da planiraju i crkveno vjenčanje.
- Obožavam moju Doru. Ona je umjetnica, akademska slikarica i šminkerica. Poznajemo se već par godina jer šminka na Novoj TV. Jako volim Doru i super se svi slažemo. Jako sam sretna što se ona i Arian tako dobro slažu i vole. Želim im puno sreće - rekla je ranije Alka za IN magazin.
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