Alka Vuica postala je baka!

Alka Vuica (65) postala je baka! Njezin sin Arian Vuica i njegova supruga, vizažistica i umjetnica Dora Šitum Vuica, dobili su sina.

Sretnu vijest potvrdila je Dora, koja je na svom Instagramu podijelila fotografiju iz bolnice.

Foto: Instagram/Screenshot

Dora je nedavno otkrila kako se osjeća pred sam kraj trudnoće, ali i koliko je Alka uključena u sve pripreme.

- Naša Alka jedva čeka postati baka i uključena je u cijelu priču, volimo i prihvaćamo njene savjete i o svemu uglavnom odlučujemo zajedno - rekla je za Net.hr.

Šitum je svestrana umjetnica koja spaja slikarstvo i profesionalno šminkanje. Vlasnica je beauty studija, a radi i kao vizažistica na Novoj TV. Iako je u srednjoj školi završio kiparstvo, Arian se kasnije posvetio glazbi. Kao producent mlađe generacije poznat je pod umjetničkim imenom Strapazoot.

Arian i Dora vjenčali su se početkom svibnja kod matičara, a ranije su otkrili da planiraju i crkveno vjenčanje.

- Obožavam moju Doru. Ona je umjetnica, akademska slikarica i šminkerica. Poznajemo se već par godina jer šminka na Novoj TV. Jako volim Doru i super se svi slažemo. Jako sam sretna što se ona i Arian tako dobro slažu i vole. Želim im puno sreće - rekla je ranije Alka za IN magazin.