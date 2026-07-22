Tko je Dora Šitum, snaha Alke Vuice koja joj je rodila unuka?

Alka Vuica postala je baka! Njezin sin jedinac, glazbeni producent Arian Vuica, i njegova supruga, akademska slikarica i vizažistica Dora Šitum, postali su roditelji dječaka. Dok obitelj uživa u prvim danima s novim članom, mnogi se pitaju tko je svestrana mlada žena koja je osvojila srce Alkinog sina.

Dora Šitum (28) svestrana je umjetnica iz Vinkovaca. Diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti, a njezin talent ne poznaje granice. Danas je vlasnica uspješnog 'Poudre studija' specijaliziranog za ljepotu, radi kao vizažistica na Novoj TV te svojim kistom uljepšava brojna poznata lica, među kojima je i regionalna zvijezda Senidah.

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Da jabuka ne pada daleko od stabla, dokazuje i činjenica da je Dorin otac cijenjeni slikar i branitelj Ivica Šitum, s kojim je krajem prošle godine u Vinkovcima održala i zajedničku izložbu naziva 'Pain & Things'. Upravo ju je posao spojio s budućom svekrvom, a potom i sa suprugom. Prije nego što je upoznala Ariana, Dora je postala Alkina vizažistica i prijateljica. Njihov odnos, koji ruši sve stereotipe o snahama i svekrvama, razvio se spontano kroz zajedničke izlaske i druženja.

‌- Uvijek je idilično, zato što smo Alka i ja bile prijateljice, i zapravo ja sam bila njena vizažistica prije nego što sam postala snajka. Tako da smo mi od prvog dana ludovale, izlazile van, družile se i evo na kraju završile pod istim krovom - ispričala je Dora jednom prilikom.

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Alka je potvrdila da se sve odvilo pred njezinim očima.

‌- Sve se slučajno dogodilo, znači nisam ni primijetila, ali kako je Dora dolazila kod nas kući, Arijan i ona su se pogledavali i eto, što je trebalo, to se i dogodilo i kad su mi rekli, ja sam bila presretna - otkrila je pjevačica za IN magazin, koja za snahu ima samo riječi hvale.

‌- Dora je fantastična i sretna sam što su se našli. Ne pretjerujem kad kažem da sam dobila i kćer - izjavila je Alka.

Iako su se poznavali otprije, ljubavna iskra između Dore i producenta Ariana Vuice (36), poznatog pod umjetničkim imenom Strapazoot, planula je relativno nedavno i to, kako kažu, munjevitom brzinom.

‌- Tek kad smo prije gotovo pet mjeseci prvi put zbilja razgovarali, odmah smo shvatili da smo stvoreni jedno za drugo. Čim smo proveli prvih nekoliko sati zajedno, znali smo da je to ‘to’. Postoji i ta duhovna povezanost koja mi je jako bitna - ispričala je Dora za Story o počecima njihove veze.

Ta spoznaja ubrzo je dovela i do zaruka u zagrebačkom restoranu Tač, koje su za Doru bile potpuno iznenađenje.

‌- Bilo je jako slatko i pomalo nespretno. Čak je prolio vodu po stolu, ali odmah sam rekla 'da' - prisjetila se kroz smijeh.

Foto: Instagram

Par je svoju ljubav službeno okrunio početkom svibnja ove godine, na intimnoj ceremoniji kod matičara, u krugu roditelja i kumova. Ipak, planiraju i veliko slavlje koje će, kako kažu, biti sve samo ne tradicionalno.

‌- Planiramo sljedeće godine kada se ja oporavim i kada naš sin bude malo veći napraviti crkveno vjenčanje i naravno feštu koja ide uz to! Ali sada je beba prioritet. Vjenčanje zamišljamo negdje uz more, Arijan bi volio u njegovoj Istri što se i meni jako sviđa, okruženi rodbinom i prijateljima - otkrila je Dora.

Vijest o trudnoći stigla je početkom godine. Dora je trudnoću podnosila odlično. Ostala je aktivna gotovo do samog kraja, iako je priznala da joj je svakodnevna rutina postajala sve teža.

‌- Najviše me iznenadilo koliko se tijelo mijenja i prilagođava stvaranju novog života. Trudnoća zaista je drugo stanje i tek sada shvaćam što je to. Svaka čast svim majkama! - rekla je za Net.hr.

Budući otac Arian, za kojeg Dora kaže da će biti divan tata, od početka je bio jednako uzbuđen.

‌- Mislim da smo Arian i ja podjednako "opsjednuti" bebom, ne prestajemo razmišljati i razgovarati o tome kako postajemo roditelji. Tata već planira zajedničke avanture, a ja ih s veseljem iščekujem! - ispričala je Dora.

Buduća baka Alka također je s nestrpljenjem iščekivala dolazak unuka.

‌- Naša Alka jedva čeka postati baka i uključena je u cijelu priču, volimo i prihvaćamo njene savjete i o svemu uglavnom odlučujemo zajedno - potvrdila je Dora.