Alka Vuica pozirala bez šminke: 'Ovdje sličiš na Meghan Markle'

Na glavi je imala sunčane naočale te je gledala u stranu. 'Zaradila' je hrpu komplimenata zbog prirodnog izgleda, a neki su je čak usporedili s vojvotkinjom od Sussexa

<p>Kantautorica i pjevačica <strong>Alka Vuica</strong> u lipnju je napunila 59 godina, ali redovito pokazuje kako joj godine ništa ne mogu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Glazbenica je sada pozirala bez šminke. Na glavi je imala sunčane naočale te je gledala u stranu. Fotografija je oduševila njezine obožavatelje.</p><p>'Zaradila' je hrpu komplimenata zbog prirodnog izgleda, a neki su je čak usporedili s vojvotkinjom od Sussexa.</p><p>- Tko je lijep, taj je lijep. A kad smo već kod sličnosti, ovdje sličiš na Meghan Markle - jedan je od komentara na društvenoj mreži.</p><p>Inače, Vuica je nedavno pozirala sa sinom<strong> Arijanom</strong>. On je glazbeni producent, a pjevačica se dotakla njegovog posljednjeg uspjeha. </p><p>Sa zagrebačkim producentom <strong>Filipom Gežinom</strong>,<strong> </strong>Arian je napravio glazbenu podlogu za tekst 'Blood On My Jeans', u kojoj tragično preminuli <strong>Juice Wrld</strong> repa o ljubavi prema svojoj djevojci <strong>Ally Lotti</strong>. </p><p>- Uvijek sam vjerovala u tebe i znala da si poseban i prije tvog rođenja. Nastavi beskompromisno svojim putem, budi i dalje svoj i nepotkupljiv, a svi koji su te izdali i povrijedili neka se posrame od tvog uspjeha, pogleda i čiste duše koju nosiš... Voli te majka - napisala je Alka.</p>