On je ina\u010de zavr\u0161io studij produkcije u Londonu, a\u00a0u Zagrebu ve\u0107 godinama djeluje unutar hip-hop i trap glazbene scene.\u00a0

-\u00a0Najva\u017enije je vjerovati u svoju djecu, pomagati im da odaberu svoj put i svoj \u017eivot. Biti im potpora, a ne prepreka, biti im savjetnik, a ne kriti\u010dar, biti im pri ruci i kad je te\u0161ko shvatiti \u0161to \u017eele i kuda idu - dodala je Vuica koja je Arijanu velika podr\u0161ka. Podr\u017eava ga u svemu \u0161to je napravio i \u0161to \u0107e jo\u0161 napraviti.

-\u00a0Uvijek sam vjerovala u tebe i znala da si poseban i prije tvog ro\u0111enja. Nastavi beskompromisno svojim putem, budi i dalje svoj i nepotkupljiv, a svi koji su te izdali i povrijedili neka se posrame od tvog uspjeha, pogleda i \u010diste du\u0161e koju nosi\u0161... Voli te Majka - zaklju\u010dila je Alka.

Arijan je jednom prilikom rekao kako mu je mama najve\u0107i uzor. Prema njoj osje\u0107a neizmjernu ljubav i ponos. Njegovi prijatelji je obo\u017eavaju, a prijateljice se dive.

-\u00a0Tisu\u0107u puta \u010duo sam re\u010denicu 'Blago tebi, ima\u0161 tako divnu mamu!'.\u00a0Nikada joj ni\u0161ta nije te\u0161ko. I usred no\u0107i ispe\u0107i mi pala\u010dinke, pri\u010dati sa mnom o bilo \u010demu, ugostiti i zadnjeg gosta kao da je prvi, spasiti bilo \u010diju vezu od propasti, pri\u010dati satima i danima s nesretnima, boriti se za \u017eenska prava s prijateljima, ali i neprijateljima, pisati pjesme do jutra i onda me probuditi s toplom pitom od sira, vratiti se s ga\u017ee u pet i voziti me u \u0161kolu ili bilo gdje -\u00a0napisao je 2010. Arijan u poduljem pismu medijima.