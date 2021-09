Još jedan petak na RTL-u rezerviran je za najbizarnije laži i najskrivenije tajne poznatih osoba. Ovaj put s cijelom Lijepom Našom odlučili su ih podijeliti popularni zabavljač Joško Čagalj Jole te poznati chef i član žirija showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' Tomislav Špiček u timu Luke Bulića te stand-up komičarka Marina Orsag i glazbenica Alka Vuica koje su zaigrale s kapetanom Janom Kerekešom.

Već je prva runda 'Kućne istine' užarila studio. Svoju tvrdnju prva je čitala Marina: ''Dodatan novac za život u Americi zarađivala sam tako što sam krivotvorila osobne iskaznice drugim babysittericama''. Krenulo je ispitivanje, a sve je zanimalo kako izgleda postupak krivotvorenja pa je Marina to slikovito i opisala.

- Uzmeš osobnu i fotokopiraš je u boji dvaput. Iz jedne kopije režeš škaricama i pincetom premjestiš brojeve koji ti trebaju pa lijepiš na ovu drugu… I onda to ponovno fotokopiraš u boji da se ne kuži… I onda je plastificiraš! - samouvjereno je pričala komičarka, dodavši da je na taj način čak dvadesetak puta ''pomogla'' svojim kolegicama kako bi zajedno mogle tulumariti u Atlantic Cityju.

- Mislim da je to strogo kažnjivo… Nije to baš samo tako - Špičeka nije impresionirala pa se Lukin tim odlučio za laž – i pogriješio!

- Ne preporučujem nikome da bi to ikad trebao raditi… Ali ja sam ih radila - priznala je Marina i šokirala protivnike. Idući je na redu bio Špiček.

- Ostao sam u šoku kad mi je jedna gospođa na tržnici pokazala da ima tetoviran moj portret. Tvrdi da je moja najveća obožavateljica - izjavio je chef.

- To je bilo u Zaprešiću na placu… Ima je na ruci. To je kao karikatura, nije nešto profesionalno napravljeno - nastavio je odgovarati na pitanja, no Janovi su se brzo složili da to ipak nije istina te osvojili još jedan bod.

- Kao mala vidjela sam NLO - svoju je kratku tvrdnju pročitala Alka, dodavši da ga je vidjela zajedno s prijateljicom Dolores dok su išle iz škole.

- Bilo je jako čudno, nije bilo zvuka. Bilo je veliko nevrijeme kod nas u Istri, dosta stabala po cesti… I u jednom trenutku samo sam ugledala crveno svjetlo koje je dugo stajalo. Vidjela sam neku čudnu pojavu, mislim da je to bio leteći tanjur. Odletio je naglo! - ozbiljno se prisjećala Alka uz podsmijehe protivničkog tima. Špiček i Jole bili su sigurni da laže, no Luka im se usprotivio i odlučio se za istinu unatoč negodovanju.

- NLO sam vidjela i to odgovorno tvrdim. To je istina! - zaključila je Alka i razveselila Luku, a Špiček je u nevjerici napustio studio. Na redu je bio Jole.

- Moj zemljak i prijatelj Vedran Mlikota za rođendan mi je poklonio četiri magarca - ''prisjećao'' se samouvjereno glazbenik, dodavši da je neobičan dar držao u Zagvozdu kod strine. Janov tim odlučio je kako se radi o istini, no Jole ih je razočarao kazavši im da laže.

Tijekom runde Tajanstveni gost u studiju se pridružio Tomislav, povezan samo s jednim članom Janova tima, no svi ni pokušali su ga prisvojiti i uvjeriti protivnike da govore istinu.

Alka je ispričala kako je Tomislav zaštitar koji ju je naučio osnovama samoobrane, Jan da je riječ o bivšem članu njegova benda s kojim je jednom jahao bika, a Marina da ju je Tomislav spasio kada je visjela nad Pazinskom jamom. Nakon njihovih izlaganja, Luka, Jole i Špiček odlučili su da bi istinu mogla govoriti Marina, a ona je to i potvrdila.

- Radilo se o ziplineu, ide točno ispod Pazinske jame… Prelagana sam da bih došla do drugog kraja i to su mi rekli… Kao u filmovima, usporavala sam, stala i ostala na pola. I onda me Tomislav došao spasiti! - rekla je. U posljednjoj rundi 'Brzopotezne laži' Jan je prvo sve šokirao.

- U osnovnoj školi pao sam s 15 metara visokog bedema starog grada u Varaždinu i probudio se s curom u krevetu!' - rekao je.

- Ja mislim da laže kak' je dug i širok… 15 metara je malo previše ipak - zaključio je Špiček nakon što je Jan na njihova potpitanja odgovarao prilično neuvjerljivo, a i ostali su se s njim složili, no uslijedio je šok!

- Pao sam s bedema i izgubio sam svijest. Bilo nas je tamo desetak, tako da ja stvarno ne znam tko me doveo do ulice… Bio sam natečen i imao ogrebotinu. Naravno, roditeljima sam prodao sasvim drugu priču tako da će se sada, nakon 15-ak godina, saznati neke istine! Hvala ovom showu! - ponosno je prepričao Jan, no ostali su i dalje bili prilično sumnjičavi.

POGLEDAJTE VIDEO: Mimiermakeup, zarađujete li od TikToka više od prosječnog Hrvata?