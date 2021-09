U večerašnjoj epizodi showa 'Ma lažeš' u goste Janu Kerekešu došli su Petra Dugandžić i Davor Gobac, dok su za tim Luke Bulića igrali Alka Vuica i Ivan Pažanin.

U prvoj rundi Brzopotezne laži, Ivan Pažanin bio je prvi na redu. 'Doživio sam da mi je jedna nona u kafiću na pijaci platila bevandu i ostavila svoj broj mobitela ispod podmetača', pročitao je izjavu Pažanin te dodao da ga vole i stari i mladi.

- Bio sam na tržnici, napravili smo spizu. Ima tamo kafić lokalni gdje pijuckamo kavice i bevande na pijaci. Ona je bila stol do. Počastila me bevandom. Dolazi konobar, nosi bevandu i stavlja mi papirć ispod podmetača, a ja si mislim jel ovo šala neka! - pojasnio je Pažanin dodajući da je imala oko 60-ak godina.

Jan je zaključio da je to što Ivan priča laž i bio je u pravu.

Sljedeći je na redu bio Gobac, koji je uz izjavu dobio i predmet. 'Ovo je jabuka koju sam dobio od jednog gradonačelnika dok sam bio obučen u žensku bundu i našminkan', proičtao je Gobac i pokazao jabuku.

- Dobili smo nagradu Sedam sekretara SKOJ-a. Rekao sam ekipi da se moramo srediti, a ne doći kao seljaci. Meni je frendica poklonila bundu s točkicama. Došli smo u Dverce, svi sportaši su stajali oko nas u crnim odijelima, a mi kao idioti! - prepričao je Gobac uz smijeh te dodao da su dobili nagradu za pjesmu 'Ja volim samo sebe'. Janov tim je rekao da Gobac govori istinu i pogodili su!

- Kad sam 2019. upoznala Enriquea IglesIasa, dao mi je nadimak Negrita - pročitala je Alka svoju istinu pa objasnila da na Ibizi živi njezin dobar prijatelj Sandi Marton koji je imao hit 'People from Ibiza. '

- On me upoznao s njim na jednom tulumu i pričali smo i zvao me Negrita - rekla je Alka.

Petra je rekla da misli kako Alka govori istinu, a Jan se na kraju priklonio svom timu, no nije trebao. ''stina je da sam se upoznala s njim, ali me nikad nije zvao Negrita', otkrila je Alka.

Na red je došla Petra, koja je rekla da je jednom prilikom potrošila tisuću kuna na ples u krilu. Alka ju je odmah upitala tko joj je plesao u krilu, a ona je rekla da je bila riječ o jednoj lijepoj ženi.

- To je bilo u Dominikanskoj Republici. Došli smo u jedan kafić, tamo je jedna djevojka plesala na šipci. Kako sam ja tada još trenirala ples na šipci, zapljeskala sam joj kao podrška, a ona je došla i nastavila mi plesati u krilu. Na kraju sam joj morala dati tri puta po 100 pesosa jer nikako nije htjela otići - ispričala je Petra.

Alka je odmah rekla da Petra laže, a složio se i Luka dok je jedino Pažanin mislio da govori istinu. Petra je rekla da je uistinu platila tisuću kuna za ples u krilu, pa je Lukin tim izgubio.

U sljedećoj rundi 'Ovo je…' pojavio se tajanstveni gost Izak, a Janov tim ga je morao svojatati.

- Ovo je Izak, prijatelj iz osnovne škole s kojim sam osvojila prvo mjesto u natjecanju u plesanju drmeša - rekla je Petra.

Jan je rekao da je Izak njegov prijatelj i kobasičarski entuzijast i najveći fan utakmica treće županijske lige.

- Ovo je Izak, kolega glazbenik koji ima apsolutni sluh i uštimava nam klavir za studijska snimanja - pročitao je Gobac.

Lukin tim je zaključio da je to Janov prijatelj i zaradili su bod.

U sljedećoj rundi Brzopotezne laži Luka je prvi čitao izjavu. 'Mjesec dana mazao sam se s kremom za hemeroide po licu jer sam pročitao da je vrlo djelotvorna protiv akni. Nakon mjesec dana učinak je bio nula, ali sam zaradio nadimak 'butthead' pročitao je Luka Bulić svoju izjavu, a Janov tim je rekao da Luka laže, a Luka je to i priznao.

Četvrta runda Gola istina odnosila se na samo jednog člana, ovoga puta iz Janova tima. 'Jednoj osobi iz Janovog tima tijekom nastupa je uletila svjetski poznata osoba' pročitao je Rene izjavu.

Petra je rekla da je vodila jedan Severinin koncert, a iza kulise pozornice došla je Angelina Jolie. Jan je rekao da je svirao kao predgrupa Limp Bizkitu. 'Fred Durst je usred našeg nastupa došao na pozornicu i digao ruke kako bi motivirao publiku', ispričao je Jan.

- Mi smo svirali na Krku kao predgrupa Iggy Popu, a Iggy se popeo na pozornicu i ostao tri pjesme i pokazivao palac gore cijelo vrijeme - rekao je Gobac.

- Jednako su mi uvjerljivi i Jan i Gobac, ali odlučili smo se za Jana - rekao je Luka Bulić, a Gobac je priznao da je to bila njegova istina.

Janov tim je odnio pobjedu, a tko će sljedeći lagati, gledatelji će otkriti idući petak na RTL-u.