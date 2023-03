Alka zaljubljena u oženjenog muškarca: Žalim što se nisam udala za njega. Zatitram i danas

U Special Happy Showu gostovala je Alka Vuica (61) i progovorila o tome kako postoji jedan muškarac zbog kojeg joj srce preskoči i danas. Voditelju Elvisu Mehičiću otkrila je da su joj svi frajeri u koje je bila zaljubljena 'slomili srce'.

Foto: Antonio Ahel

- Možda je to bila moja karma, da nemam sretnu ljubav kako bi mogla napisati sve ove pjesme, možda je Bog tako odlučio za mene, možda sam ja kriva, možda sam previše htjela, tražila...Nemam pojma - poručila je pjevačica koja je svoj pečat ostavila u hitovima 'Gdje Dunav ljubi nebo', 'Rušila sam mostove od sna', 'Ja sam zaljubljen', 'Lijepa bez duše', 'Dotakni me usnama' i 'Vino na usnama'.

- Danas s ovim odmakom neke stvari bi sigurno napravila drugačije. Recimo odmah bi se udala za svoju prvu ljubav iz školskih dana, jednog Porečana. Dan danas kad ga vidim zatitram. On o tome pojma nema. Oženjen je i ima skoro već i unuke, dobri smo frendovi - priznala je Alka.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Objasnila je i kako na nju utječe promjena vremena te je kao posljedica toga nastala i pjesma 'Danas sam luda'. Glazbenica je poručila kako je odvažna, ali ne kada je u pitanju ljubav.

- Ja uopće nisam hrabra u odnosima s frajerima, s njima sam uvijek sramežljiva. Kad su frajeri u pitanju onda sam staromodna. Zagovarateljica istine, ali ne pod svaku cijenu. Nikada prevaru ne treba priznati, pogotovo ako nije bitna - dodala je.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album/Kay Nietfeld/DPA

- Smatram da istina nije dobra ako će nekoga povrijediti. Zašto ćeš priznavati prevaru, da nekoga povrijediš? Ja ne bih priznala niti bi htjela da meni netko prizna - rekla je Alka i dalje poručila kako ne žali za pjesmama koje ja napisala za druge izvođače jer smatra da nije svaka pjesma za svakoga.

Osvrnula se i na pobjednike ovogodišnje Dore, Let 3 s kojim je Alka napravila duet u obradi njihove pjesme 'Drama'.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

- Let 3 me pozvao da surađujemo, fenomenalno je to ispalo. Oni su multimedijalni umjetnici, oni nisu samo bend i glazba. Jako sam sretna što će nas predstavljati na Eurosongu i mislim da bi nam se moglo dogoditi da pobijedimo. Šaljemo jednu snažnu poruku i političku i umjetničku, oduševljena sam Mamom ŠČ - rekla je i otkrila kako joj je Mrle napravio kapu s znakom 'Mama ŠČ' i da bi najradije išla s njima u Liverpool.

I sama se planirala prijaviti na Doru, jer je u pripremi imala jednu, tvrdi, fenomenalnu pjesmu ali je zapelo kod teksta. Nikako joj ‘nije dolazio’ hrvatski tekst. Ipak pjesma je pri kraju i možda je pošalje iduće godine.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL;

Alka se kao malena zaljubila u fiktivnog lika, apaškog poglavicu Winnetoua kojem je posvetila jedan cijeli album. Tako ju je čak prvom popisu stanovništa još u bivšoj državi, na njeno inzistiranje otac upisao kao Indijanku pa je tako Alka bila jedna od sedam Indijanaca u Jugoslaviji.

Sa sinom Arianom, hrvatskim glazbenim producentom i jednim od začetnika hrvatske trap scene, se odlično slaže, a misli da je jako važno što ga je naučila kako znati pokazati ljubav i emocije.

Foto: Privatni album

- Vjerujem da nas Bog tako voli onako kako majke vole svoju djecu. To kako žena stvara život i kako se on rađa u njoj to je nešto posebno. Ne postoji dovoljno dobra žena za moga sina - našalila se pjevačica.

Osim glazbe, velika joj je ljubav novinarstvo. Alka najviše voli forme intervjua, a imala je svoje talk showove pa je sin čak nagovara na povratak ‘s druge strane kamere'.

POGLEDAJTE INTERVJU S CHEFOM MANDARIĆEM: NAJTEŽI PLESOVI SU SALSA I SAMBA

Najčitaniji članci