Mariah Carey (50) napokon je dospjela na vrh glazbenih ljestvica u Velikoj Britaniji s hitom 'All I Want for Christmas', i to 26 godina nakon što je objavljen.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Sretan Božić Velikoj Britaniji. Konačno smo uspjeli. Mi ćemo zadržati božićni duh bez obzira na to koliko je ova godina bila tužna. Volim vas zauvijek - napisala je pjevačica.

Unatoč 'skidanjima' pjesama, a kasnije i razlih novih platformi, ovaj hit je i dalje bio uvijek rado viđen gost na ljestvicama u vrijeme Božića. 2007. je došla na Top 40 najslušanijih, zauzevši četvrto mjesto, a otada se svake godine našla na vrhu. Najbolji 'plasman' bilo je drugo mjesto 2018. i 2019. godine.

Za pjesmu koja je napisana u manje od sat vremena, poprilično dugo traje, pišu strani mediji. Niti jedna druga pjesma se u povijesti Velike Britanije nije zadržala toliko dugo na ljestvici, odnosno na Top 40, a da nije dosegnula prvo mjesto.

Uspjeh te pjesme znači da neka druga nije na njenom mjestu, a radi se o 'Last Christmas' Whama!. Pet tjedana je bila na drugom mjestu tijekom božićnog perioda 1984. godine (prva je bila 'Do They Know It's Christmas'), a zadnje tri godine je na Top 10 ljestvici.