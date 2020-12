Mariah Carey je snimila božićni hit u suradnji s Grande i Hudson

Udružila je snage s pjevačicom Arianom Grande i Jennifer Hudson, a izdanje novog hita poklapa se dolaskom božićnog glazbenog specijala Mariah Carey na Apple Televiziji

<p>Njezin se hit 'All I Want for Christmas is You' godinama vrti uoči božićnih blagdana, a pjevačica<strong> Mariah Carey</strong> (50) svoje je obožavatelje razveselila novim božićnim singlom 'Oh Santa!'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Udružila je snage s pjevačicom <strong>Arianom Grande</strong> (27) i <strong>Jennifer Hudson</strong> (39), a izdanje novog hita poklapa se dolaskom božićnog glazbenog specijala Mariah Carey na Apple Televiziji.</p><p>- Napisala sam pjesmu 'Oh Santa!' za moj album 'Merry Christmas Il You', koji je bio svojevrsni nastavak mog prvog božićnog albuma. Bilo mi je drago raditi s Jennifer i Arijanom, kao da smo bile u djevojačkoj grupi. Dobro smo se zabavile - rekla je Carey u prethodnom razgovoru za suradnju s Billboardom. </p><p>Mariah iza sebe ima napornu godinu. Srušila je rekord albumom 'The Rarities' u listopadu, samo nekoliko dana nakon što je objavila svoje memoare pod nazivom 'The Meaning of Mariah Carey'.</p><p>Grande je u listopadu izdala novi album 'Positions', a Hudson je bila zauzeta snimanjem u filmu 'Respect', nadolazećem blagdanskom filmu. </p>