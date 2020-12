Meho je roman o povratnicima, ali i o još mnogo toga. To je ipak mirnodopska priča, gdje se rat spominje onoliko koliko je nužno da bi priča bila uopće ispričana. Eto, u slučaju Mehe, da rat nije spomenut, roman bi bio neuvjerljiv, a njegovi likovi nepotpuni, da ne kažem nakazni.

Rekao je to Almin Kaplan, koji je s knjigom ‘Meho’ ušao u finale književne nagrade Fric. U uži izbor za najbolju knjigu premijerno objavljene fikcijske proze u Hrvatskoj u razdoblju od 30. lipnja 2019. do 1. srpnja 2020. ušli su naslovi: “Što na podu spavaš” Darka Cvijetića (Buybook), “Vošicki” Marka Gregura (Hena com), “Meho” Almina Kaplana (V.B.Z.), “Odlazak” Andreja Nikolaidisa (Buybook), “Mladenka kostonoga” Želimira Periša (OceanMore) i “Plivač” Ivice Prtenjače (V.B.Z.).

Oni su odabrani među 14 knjiga koje su uvrštene u širi izbor izdvojen među više od 50 prijavljenih, a tko je laureat četvrte Nagrade Fric bit će objavljeno u siječnju 2021. Prosudbeni žiri, uz Romić i Pogačnik, čini urednik kulture Expressa Igor Vikić te konceptualni umjetnik Vlado Martek, liječnica Vesna Degoricija i povjesničar Hrvoje Klasić.

Laureatu će biti uručen novčani iznos od 75.000 kuna (bruto) i, u referenci na Miroslava Krležu kao žiroskopa svojega vremena, skulptura savršeno balansiranog žiroskopa koji se, jednom pokrenut, može vrtjeti zauvijek, čiji dizajn potpisuje kolektiv Đ 24 (Bojan Krištofić, Sven Sorić i Hrvoje Spudić). Nagradu sponzorira Barcaffe.

- Svi koji imaju iskustvo rata strahuju od bilo kakvih sukoba i to je prirodno. Ne znam što će biti sutra, ali znam da još jedan rat ja ne bih preživio. Naša politika je jadna i teško je iz nje izvlačiti bilo kakve zaključke. Mladi ljudi koji se tek počinju baviti politikom, političare iz drugih naroda drže za prirodne neprijatelje, dok ovi stariji, koji su opet loši, užasni na svoj način, imaju nekakva sjećanja na vrijeme od prije rata kad se bar klupa dijelila sa ljudima druge vjere ili druge nacionalnosti. Hoću reći, s mladim ljudima koji tek stupaju na političku scenu, a koji su radikalni i isključivi, bojim se da će nam biti još gore. Ne znam koliko će trajati - rekao je književnik.