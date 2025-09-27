Obavijesti

Amanda Bynes pronašla novu ljubav: Osvanula i njihova fotka

Piše Marinela Mesar,
Amanda Bynes pronašla novu ljubav: Osvanula i njihova fotka
Foto: Instagram screenshot

Amanda i Zachary navodno su svoju vezu počeli kao prijateljstvo, a sada uživaju u zajedničkim trenucima daleko od očiju javnosti. Ipak, nedavno su ih kamere ulovile kada su držeći se za ruke uživali u zajedničkoj šetnji.

Amanda Bynes ponovno je privukla pažnju brojnih obožavatelja. Naime, nekadašnja televizijska i filmska zvijezda ponovno je ušla u romantičnu vezu. Sretnu vijest Bynes je s pratiteljima podijelila na svojem Instagram profilu, gdje je objavila selfie sa svojim novim partnerom. Prema pisanju portala TMZ, radi se o muškarcu imena Zachary, godinu dana starijem od Amande.

Foto: Instagram

Njihov odnos navodno je započeo kao prijateljstvo, a s vremenom prerastao u romantičnu vezu. Iako par uživa u zajedničkim trenucima, odlučili su ne žuriti i drže svoj život daleko od očiju javnosti. No, nedavno su ih primijetili kako se drže za ruke tijekom šetnje, što je potaknulo nagađanja o njihovoj romansi.

Inače, Amanda je tijekom svoje karijere bila povezana s nekoliko poznatih lica, uključujući Paula Michaela, Kida Cudija i Setha MacFarlanea. Također mediji su je spominjali i u kontekstu veza s Chrisom Carmackom, Nickom Zanom, Frankiejem MunizomTaralom Killamom, a u mladosti i s Drakeom Bellom.

Iako je bila jedna od najpoznatijih dječjih zvijezda, Amanda se suočila s izazovnim razdobljem u životu zbog problema s alkoholom i drogama, što je utjecalo na njen izgled. Više puta je bila u klinikama za odvikavanje, a kasnije je završila i pod skrbništvom nakon incidenta 2013. godine. Nakon devet godina, sud je odlučio da je sada sposobna brinuti se za sebe te je skrbništvo ukinuto.

Foto: Instagram screenshot

