Posrnula dječja zvijezda otkrila: 'Krećem koristiti Ozempic, neću da mi se vidi podbradak više...'

Amanda Bynes (39), nekoć velika zvijezda dječjih i tinejdžerskih serija i filmova, ponovno je u fokusu javnosti, i to nakon što je otvoreno priznala da koristi Ozempic. Bynes se proslavila u filmovima 'What a Girl Wants' i 'She's the Man', no povukla se iz javnosti 2010. godine nakon čega su uslijedile borbe s mentalnim zdravljem i zakonom. Od 2013. do 2022. je bila pod skrbništvom svoje majke.

Foto: /PRESS ASSOCIATION

Nedavno je na Instagramu objavila kako će početi koristiti Ozempic, lijek koji je namijenjen osobama s dijabetesom tipa 2, ali ga posljednjih godina mnogi slavni koriste za mršavljenje. Bynes je otkrila i zašto se odlučila na to.

- Nadam se da ću bolje izgledati na paparazzi fotografijama i da mi se više neće vidjeti podbradak iz čudnih kuteva - rekla je te istaknula kako ima oko 78 kilograma, a želi doći do 60.

Foto: Instagram screenshot

Bynes je nedavno otvorila i OnlyFans, no napomenula je kako ga koristi samo za razgovor s obožavateljima te da neće objavljivati nikakav golišavi sadržaj.

- Uzbuđena sam što se pridružujem - napisala je na Instagramu tada.