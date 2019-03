Amanda Bynes: 'Sve što sam napravila sama sam uništila...'

Glumica Amanda Bynes (32) proslavila se filmom 'Ona je najbolja', ali i brojnim romantičnim komedijama koje je snimila u svojim dvadesetima. No, slava je pojela poznatu glumicu koja je nekoliko puta završila na psihijatriji gdje se utvrdilo da boluje od bipolarnog poremećaja i šizofrenije. Također, Bynes je bila sklona konzumaciji droga i alkohola.

Foto: /Press Association/PIXSELL

Unatoč tome što je trijezna već četiri godine, glumica se ovih dana vratila u kliniku za mentalno zdravlje. Bliski izvor Bynes progovorio je kako protekla dva mjeseca odlazi na tretmane u Los Angeles zbog pritiska javnosti i povratka pred kamere.

- Sve što sam radila cijelog života kako bih uspjela, sama sam uništila - priznala je Bynes koja je prije pet godina hospitalizirana u psihijatrijskoj ustanovi.

Za vrijeme snimanja filma 'Ona je najbolja' glumila je da ima poremećaj pozornosti samo kako bi joj psihijatar prepisao lijek za kojeg je pročitala da je odličan za mršavljenje.

Foto: IMDB

- Definitivno sam zloupotrebljavala taj lijek - iskrena je Amanda koja je vjerovala da će ju lijek 'brže udariti' ako ga više konzumira. Naposljetku, to je rezultiralo time da nije mogla pamtiti tekst.

Bila je opsjednuta 'debljinom' jer je smatrala da treba smršavjeti.

- Bila sam napušena kad sam se vidjela na ekranu i iz nekog razloga to je stvarno utjecalo na mene. Ne znam je li to bila psihoza izazvana drogama ili nešto drugo, no utjecalo je na moj mozak drugačije nego što utječe na druge ljude. Potpuno je promijenilo moju percepciju - ispričala je glumica.