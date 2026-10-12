Amanda Seyfried odbija uloge zbog 18+ scena: 'Ne želim biti gola s nepoznatom osobom'

U razgovoru s Alecom Baldwinom na Međunarodnom filmskom festivalu u Hamptonsu, Amanda Seyfried otkrila je kako je nedavno odbila glavnu ulogu u jednoj seriji jer je podrazumijevala snimanje velikog broja scena seksa, što nju, kaže, više ne zanima.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

- Odbila sam seriju u kojoj bih se morala stalno seksati, upravo zbog tih scena seksa. Ne želim to raditi. Ne osjećam se ugodno zbog toga. Trenutačno me to ne zanima, rekla je glumica na panelu koji je vodio Baldwin. Seyfried je dodala kako joj takve scene prije nisu predstavljale problem. Štoviše, kaže, bilo joj je super što su joj plaćali da se ljubi s nekim zgodnim. No, sada ima djecu, pa se situacija promijenila.

- Sada imam djecu koja prate ono što radim, rekla je Seyfried koja je nedavno objavila da se rastala od Thomasa Sadoskija, s kojim ima kćer Ninu (9) i sina Thomasa (6). Rekla je da bi možda drukčije razmišljala kada bi joj se takav projekt ponudio u nekom drugom razdoblju života. No zasad se, kaže, ne želi 'baviti time da bude gola pred nepoznatom osobom'.

Opening Party The Way We Get By Arrivals 200515 01 | Foto: JM11/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.

- Što sam starija, to mi je sve neobičnije. Moramo glumiti romantične odnose s ljudima prema kojima u stvarnosti nemamo romantične osjećaje, rekla je Seyfried, a prenosi PageSix.