Nakon devet godina braka, razvodi se Amanda Seyfried

Amanda Seyfried i njen suprug Thomas Sadoski rastaju se nakon devet godina braka. Par je u utorak u zajedničkoj izjavi za People potvrdio da će krenuti svatko svojim putem.

- Već neko vrijeme živimo odvojeno i pokazalo se da je to ispravna odluka za nas i našu obitelj. Zauvijek ćemo imati jedno drugo, i to je dobro, stoji u njihovoj zajedničkoj izjavi.

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Amanda (40) i Thomas (50) upoznali su se 2015. godine, dok su zajedno glumili u off-Broadway predstavi The Way We Get By. Nekoliko mjeseci kasnije ponovno su se susreli, ovoga puta kao ljubavni partneri u filmu The Last Word, a počeli su hodati u ožujku 2016. Iste godine su se zaručili, a u ožujku 2017. godine potajno vjenčali kod matičara.

- Pobjegli smo. Jednostavno smo otišli u unutrašnjost zemlje s matičarem, samo nas dvoje, i obavili svoje. Bilo je prekrasno. Bilo je upravo onako kako je trebalo biti. Bili smo samo nas dvoje, kazao je Thomas tada. Njihova kći Nina rodila se samo nekoliko dana nakon što su izrekli sudbonosno 'da', a u rujnu 2020. dobili su i sina Thomasa Jr.-a.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Par je svoju vezu uglavnom držao podalje od javnosti dok su živjeli na farmi u saveznoj državi New York. Ipak, oboje su tijekom godina povremeno govorili o svom odnosu. Thomas je tako 2017. s oduševljenjem rekao da je Amanda 'osoba koju najviše volim, kojoj se najviše divim i koju najviše poštujem na svijetu'. Amanda je također hvalila svog supruga, rekavši 2023. godine da je njihov odnos poput 'yina i yanga'.