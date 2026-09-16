Obavijesti

Show

Komentari 1
KRAJ LJUBAVI

Nakon devet godina braka, razvodi se Amanda Seyfried

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 1 min
Nakon devet godina braka, razvodi se Amanda Seyfried
13
Opening Party The Way We Get By Arrivals 200515 01 | Foto: JM11/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Amanda (40) i Thomas (50) upoznali su se 2015. godine, a hodati su počeli u ožujku 2016. Iste godine su se zaručili, a u ožujku 2017. godine potajno vjenčali kod matičara.

Admiral

Amanda Seyfried i njen suprug Thomas Sadoski rastaju se nakon devet godina braka. Par je u utorak u zajedničkoj izjavi za People potvrdio da će krenuti svatko svojim putem.

- Već neko vrijeme živimo odvojeno i pokazalo se da je to ispravna odluka za nas i našu obitelj. Zauvijek ćemo imati jedno drugo, i to je dobro, stoji u njihovoj zajedničkoj izjavi.

Foto: Insagram/screenshot

Amanda (40) i Thomas (50) upoznali su se 2015. godine, dok su zajedno glumili u off-Broadway predstavi The Way We Get By. Nekoliko mjeseci kasnije ponovno su se susreli, ovoga puta kao ljubavni partneri u filmu The Last Word, a počeli su hodati u ožujku 2016. Iste godine su se zaručili, a u ožujku 2017. godine potajno vjenčali kod matičara. 

PRIRODAN IZGLED Amanda Seyfried pokazala kako izgleda bez trunke šminke
Amanda Seyfried pokazala kako izgleda bez trunke šminke

- Pobjegli smo. Jednostavno smo otišli u unutrašnjost zemlje s matičarem, samo nas dvoje, i obavili svoje. Bilo je prekrasno. Bilo je upravo onako kako je trebalo biti. Bili smo samo nas dvoje, kazao je Thomas tada. Njihova kći Nina rodila se samo nekoliko dana nakon što su izrekli sudbonosno 'da', a u rujnu 2020. dobili su i sina Thomasa Jr.-a.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Par je svoju vezu uglavnom držao podalje od javnosti dok su živjeli na farmi u saveznoj državi New York. Ipak, oboje su tijekom godina povremeno govorili o svom odnosu. Thomas je tako 2017. s oduševljenjem rekao da je Amanda 'osoba koju najviše volim, kojoj se najviše divim i koju najviše poštujem na svijetu'. Amanda je također hvalila svog supruga, rekavši 2023. godine da je njihov odnos poput 'yina i yanga'.

NAŠALILA SE NA SVOJ RAČUN Amanda Seyfried u problemima na crvenom tepihu, haljina joj se raspadala: 'Skinut ću je...'
Amanda Seyfried u problemima na crvenom tepihu, haljina joj se raspadala: 'Skinut ću je...'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Nije ga pitala za datum rođenja: Laura Prgomet ljubila 20 godina starijeg. Bivšeg od Goce Tržan!
NISU SE SKRIVALI

Nije ga pitala za datum rođenja: Laura Prgomet ljubila 20 godina starijeg. Bivšeg od Goce Tržan!

Laura u srpskom reality showu Elita 10 razmjenjuje nježnosti s Ivanom Marinkovićem, bivšim suprugom Goce Tržan, koji je od nje stariji 20 godina...
Zbog Robertove piletine chefovi nisu odložili vilice ni nakon ocjenjivanja u 'Masterchefu'
ODUŠEVIO ŽIRI

Zbog Robertove piletine chefovi nisu odložili vilice ni nakon ocjenjivanja u 'Masterchefu'

Piletinu je stavio na hladnu tavu, objasnivši kako je nakon tri godine pripremanja tog jela zaključio da na taj način najbolje može pratiti zvuk pečenja i procijeniti u kojoj je fazi meso
FOTO Oprez, jako vruće! Lidija Bačić u tangicama kraj bazena
PJEVAČICA ODUŠEVILA FIGUROM

FOTO Oprez, jako vruće! Lidija Bačić u tangicama kraj bazena

Lijepa domaća pjevačica Lidija Bačić na društvenim je mrežama otkrila kako je provodila svoje ljeto. Pozirala je kraj bazena i u njemu, i to u badiću i tangicama koji su naglasili njezine obline

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026