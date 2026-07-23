Za potrebe HRT-ova spektakla sagrađen je cijeli antički svijet i napravljeno gotovo 5000 kostima. Glavnu ulogu igra Amar Bukvić, a Prisku igra Nataša Janjić Medančić
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Amar Bukvić igra Dioklecijana u 'Posljednjem rimskom bogu': Za film smo morali naučiti i latinski
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Objavljen je prvi trailer za jedan od najiščekivanijih domaćih filmova godine, HRT-ov spektakl 'Posljednji rimski bog' o Dioklecijanu, koji u kina stiže 29. listopada.
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