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Amar Bukvić igra Dioklecijana u 'Posljednjem rimskom bogu': Za film smo morali naučiti i latinski

Piše Stela Kovačević, Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 3 min
Amar Bukvić igra Dioklecijana u 'Posljednjem rimskom bogu': Za film smo morali naučiti i latinski
Foto: Instagram
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Za potrebe HRT-ova spektakla sagrađen je cijeli antički svijet i napravljeno gotovo 5000 kostima. Glavnu ulogu igra Amar Bukvić, a Prisku igra Nataša Janjić Medančić

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Objavljen je prvi trailer za jedan od najiščekivanijih domaćih filmova godine, HRT-ov spektakl 'Posljednji rimski bog' o Dioklecijanu, koji u kina stiže 29. listopada.

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