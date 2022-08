Amber Heard je zadala novi udarac Deppu: 'Zbog erektilne disfunkcije me silovao bocom!'

Foto: TOM BRENNER

Prema riječima odvjetnika erektilna disfunkcija vrlo lako može dovesti do stanja ljutnje i agresije, a upravo zbog nje došlo je do nasilnog Deppovog ponašanja, a na kraju i do silovanja

Amber Heard (36) i dalje ne da mira svom bivšem suprugu Johnny Deppu (59), a ovog puta, kako tvrde njezini odvjetnici, u nezapečaćenim sudskim dokumentima piše kako glumac pati od erektilne disfunkcije zbog koje ju je i seksualno napao. POGLEDAJTE VIDEO:

- Iako gospodin Depp radije ne bi otkrio svoje stanje erektilne disfunkcije, takvo stanje je apsolutno relevantno za seksualno nasilje, uključujući gnjev gospodina Deppa i korištenje boce kojom je silovao Heard - stoji u podnesku od 28. ožujka kako prenosi Daily Mail. Prema riječima odvjetnika erektilna disfunkcija vrlo lako može dovesti do stanja ljutnje i agresije, a upravo zbog nje došlo je do nasilnog Deppovog ponašanja, a na kraju i do silovanja. - Nazvala sam to ljutitim seksom koji Johnny nije mogao u potpunosti izvesti. Nekoliko puta me bacio na krevet. Znao je nasrnuti na mene u bijesu - ispričala je Amber dodavši kako je njezin bivši suprug puno vremena provodio sa svojim prijateljima s kojima je pio. Među njima se našao i njezin otac David Heard i glazbenik Marilyn Manson. Kako tvrdi glumica, nakon takvih izlazaka često bi dolazio kući pijan pa bi se ponašao kao nasilnik. Osvrnula se Amber i na financije rekavši kako se, dok su bili u vezi, cijelo vrijeme sama uzdržavala unatoč njegovom inzistiranju da će on brinuti za nju. - Johnny me želio potpuno posjedovati. Način na koji je govorio o zaposlenim glumicama bio je vrijedan prezira. Biti glumica za njega je bio grijeh - rekla je Heard.