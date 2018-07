Amel Ćurić postao tata: 'Jedva čekam da Kan i ja zapjevamo'

Dođe i taj veličanstveni dan u mom životu. Postao sam otac. Uz Božju pomoć, moja hrabra supruga Jelena Čabarkapa Ćurić, jutros nam je donijela na svijet našeg malog bucmastog frajera od čak 4.1 kg. Taj mali frajer se zove Kan i jedva čekam da svi zajedno zapjevamo, pohvalio se pjevač Amel Ćurić (37).

Bosanskohercegovački glazbenik ove se godine natjecao u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', a 2015. pobjedio je u talent showu 'X Factor Adrija'.

Amel se oženio s Jelenom u rujnu prošle godine u Sarajevu, a na svadbi je sam zapjevao pjesme Brune Marsa 'Just the Way You Are' i 'Marry You'.

Jelenu Ćurić zaprosio je godinu prije u Barceloni, a nakon vjenčanja bračni par je otputovao na medeni mjeseci u Španjolsku i na Maldive. Mladenci su se fotkama s medenog mjeseca pohvalili na svojim profilima.

Dok se prije dvije godine Amel pokušavao izboriti za mjesto na hrvatskoj estradi, obećanje da će mu pomoći u glazbenoj karijeri dao mu je Massimo Savić (56) pa su zajedno snimili spot za pjesmu 'Neizdrživo'.

No tek je u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' Ćurić svima pokazao svoje vokalne sposobnosti, što mu je, kako kaže, otvorilo vrata za neke nove angažmane i suradnje.