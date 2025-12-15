Izvori blisku obitelji za TMZ su rekli kako se Michele posljednjih nekoliko mjeseci žalila prijateljima da su ona i Rob 'na rubu živaca zbog Nickove mentalne bolesti i navodnih problema sa zlouporabom droga'
Dan prije ubojstva Rob, Michele i Nick bili su na božićnoj zabavi: 'Tamo su se glasno posvađali'
Rob Reiner i njegova supruga Michele pronađeni su mrtvi u njihovoj kući u nedjelju poslijepodne u obiteljskoj kući. TMZ piše kako su večer ranije bili na božićnoj zabavi Conana O'Briena te da su se tamo Rob i njegov sin Nick 'vrlo glasno posvađali' pa su Rob i Michele nakon toga otišli sa zabave.
Osim toga, TMZ piše kako izvori bliski obitelji tvrde da se svađa nastavila i u kući. Također, poznanici obitelji za TMZ su rekli kako se Michele posljednjih nekoliko mjeseci žalila prijateljima da su ona i Rob 'na rubu živaca zbog Nickove mentalne bolesti i navodnih problema sa zlouporabom droga'. Uz to, strani mediji pišu kako se ona požalila obitelji da ne znaju što učiniti sa sinom dodavši kako su 'pokušali sve'.
Podsjetimo, Nick Reine, sin legendarnog holivudskog redatelja Roba Reinera, uhićen je pod sumnjom da je na smrt izbo svoje roditelje u njihovom domu u Los Angelesu. Određena mu je jamčevina od četiri milijuna dolara, odnosno oko 3,7 milijuna eura, a terete ga za dvostruko ubojstvo. Beživotno tijelo roditelja pronašla je njihova kći Romy.
Supružnici su imali višestruke ubodne rane. Istražitelji su potvrdili da u kući nije bilo tragova provale, a Romy je navodno policajcima odmah rekla kako sumnja da je za zločin odgovoran član obitelji kojeg je opisala kao 'opasnog'.
