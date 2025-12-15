Obavijesti

Dan prije ubojstva Rob, Michele i Nick bili su na božićnoj zabavi: 'Tamo su se glasno posvađali'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Ron Sachs

Izvori blisku obitelji za TMZ su rekli kako se Michele posljednjih nekoliko mjeseci žalila prijateljima da su ona i Rob 'na rubu živaca zbog Nickove mentalne bolesti i navodnih problema sa zlouporabom droga'

Rob Reiner i njegova supruga Michele pronađeni su mrtvi u njihovoj kući u nedjelju poslijepodne u obiteljskoj kući. TMZ piše kako su večer ranije bili na božićnoj zabavi Conana O'Briena te da su se tamo Rob i njegov sin Nick 'vrlo glasno posvađali' pa su Rob i Michele nakon toga otišli sa zabave.

Los Angeles: Održana dodjela nagrada Glsen Respect
Foto: BlackPanther

Osim toga, TMZ piše kako izvori bliski obitelji tvrde da se svađa nastavila i u kući. Također, poznanici obitelji za TMZ su rekli kako se Michele posljednjih nekoliko mjeseci žalila prijateljima da su ona i Rob 'na rubu živaca zbog Nickove mentalne bolesti i navodnih problema sa zlouporabom droga'. Uz to, strani mediji pišu kako se ona požalila obitelji da ne znaju što učiniti sa sinom dodavši kako su 'pokušali sve'.

FILE PHOTO: Director Reiner poses at the premiere for "LBJ" in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Podsjetimo, Nick Reine, sin legendarnog holivudskog redatelja Roba Reinera, uhićen je pod sumnjom da je na smrt izbo svoje roditelje u njihovom domu u Los Angelesu. Određena mu je jamčevina od četiri milijuna dolara, odnosno oko 3,7 milijuna eura, a terete ga za dvostruko ubojstvo. Beživotno tijelo roditelja pronašla je njihova kći Romy.

Supružnici su imali višestruke ubodne rane. Istražitelji su potvrdili da u kući nije bilo tragova provale, a Romy je navodno policajcima odmah rekla kako sumnja da je za zločin odgovoran član obitelji kojeg je opisala kao 'opasnog'. 

