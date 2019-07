Američki reper (19) osuđen radi ubojstva: Izdala ga pjesma

Američki reper Tay-K (19) osuđen je na 55 godina zatvora za ubojstvo. Proglašen je krivim s još šestoricom muškaraca za ubojstvo nogometaša Ethana Walkera u srpnju 2016., prenosi The Guardian.

Oni su namjeravali opljačkati Walkera i još jednog dilera, a tijekom upada u kuću su ga upucali. Walkerova djevojka posvjedočila je da je imao ruke u zraku kad je ubijen. Reperovi odvjetnici tvrdili su da nije on ispalio smrtonosni hitac, a reper je rekao da je njegov posao u pljački bio pronaći drogu za krađu, ali je uz razbojništvo proglašen krivim i za ubojstvo. Također, hit pjesma koju je objavio kao bjegunac bila je uključena u dokazni materijal tužiteljstva. Tužitelji su pustili spot tijekom suđenja i pokazali riječi pjesme sudu.

Karijera mladog repera dobila je zamah nakon što je optužen ua ubojstvo sa samo 16 godina, a njegov je slučaj privukao puno pažnje u medijima. Nakon toga stavljen je u kućni pritvor, ali je u ožujku 2017. s gležnja skinuo uređaj za praćenje i pobjegao. Tada je krenuo na sjever od Teksasa do New Jerseyja, gdje je snimio pjesmu 'The Race', u kojoj se hvalio svojim statusom bjegunca.

'The race' je dosegnula 44. mjesto na američkim ljestvicama, a remiksirali su je i neki istaknuti reperi. Video je na YouTubeu pregledan više od 174 milijuna puta, a pjesma je dosegnula platinastu nakladu u siječnju 2018.

Tay-K je ponovno uhvaćen u lipnju 2017. godine, a optužen je za dva teška zločina počinjena dok je bio u bijegu: za ubojstvo 23-godišnjeg Marka Saldivara nakon svađe u San Antoniju u Teksasu te pljačku i premlaćivanje 65-godišnjaka Owneya Pepea u Arlingtonu.

