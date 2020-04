Američki Savršeni mislio da je gay, nevinost izgubio u emisiji

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Australski 'Gospodin Savršeni' postao je viralni hit zbog posla

Jedan od američkih 'Gospodina savršenih', Colton Underwood (28), u svojoj je autobiografiji 'The First Time' progovorio o svom privatnom životu. Dugo je mislio da je gay, sve dok nije upoznao sadašnju djevojku, također kandidatkinju showa, Cassie Randolph (24). Prema pisanju stranih medija, s njom je izgubio nevinost, i to za vrijeme snimanja emisije.

U svojoj je knjizi opisao detalje svog prvog spolnog odnosa. Sve se dogodilo za vrijeme snimanja u Mallorci. Kad su se ugasile kamere i kada su shvatili da su sami, Colton je pozvao Cassie u svoju sobu. Sjedećeg jutra producenti su pokucali na vrata, ali oni nisi otvorili, jer kako kaže, 'nisu bili spremni'.

- Nije bilo sumnje da ćemo završiti goli jedno ispred drugoga - napisao je.

Između ostalog, u svojoj je knjizi detaljno opisao svoju borbu s vlastitom seksualnošću. U osnovnoj je školi prvi put pomislio da je gay. Te mu godine nisu ostale u najboljem sjećanju, jer uistinu nije znao tko je. Sve se nastavilo i u srednjoj školi, kada su ga vršnjaci počeli maltretirati. Uz sve što je skupljao u sebi, morao se boriti i s pogrdnim imenima njegovih školskih kolega.

- Zvali su me Fatso jer sam tada bio punašniji. Sve to je dovelo do toga da mi je u javnosti postalo biti neugodno. Tada mi je bilo jako teško, nisam vjerovao u sebe i nedostajalo mi je samopouzdanja - napisao je.

Kasnije je ušao u sportske krugove i postao kapetan momčadi američkog nogometa. Bio je svjestan kako je javnost nametnula stereotip da kapetan mora imati puno djevojaka i seksualnih odnosa. Tada mu se ponovno vratila sumnja da je gay, sve dok nije upoznao Cassie.

Colton je priznao i kako je pozitivan na korona virus. Prije nekoliko dana videopozivom s javio u emisiju 'Good Morning America' i rekao kako se osjeća bolje.

- Malo je zastrašujuće, ali polako se vraćam u normalu - dodao je.

