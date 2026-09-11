Amerikanac Cody: Žena mi brani da idem s Knjazom na Dinamo

Kako izgleda Hrvatska kad je gledate očima Amerikanca? Zašto Hrvati mogu satima sjediti na kavi, zašto se s tuluma ne odlazi prerano i kako je moguće da je propuh postao ozbiljna prijetnja čak i čovjeku koji je odrastao u Oklahomi? Odgovore na ta pitanja donosi nam novi HRT-ov serijal “Kako preživjeti u Hrvatskoj” Roberta Knjaza, u čijem je središtu Cody McClain Brown, Amerikanac koji je prije 15 godina stigao u Hrvatsku, postao splitski zet, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i autor knjiga o svojem iskustvu života u Hrvatskoj. Njegova knjiga “Propuh, papuče & punica” upravo je bila jedna od ključnih inspiracija za novi Knjazov serijal. Cody je u tih 15 godina pokupio i neke hrvatske navike pa je tako počeo nositi papuče, ali je i razvio strah od propuha.