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Amerikanac Cody: Žena mi brani da idem s Knjazom na Dinamo

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 5 min
Amerikanac Cody: Žena mi brani da idem s Knjazom na Dinamo
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Cody McClain Brown, splitski zet i profesor u Zagrebu, u novom Knjazovu serijalu ‘Kako preživjeti u Hrvatskoj’ otkriva hrvatske običaje koje je prihvatio

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Kako izgleda Hrvatska kad je gledate očima Amerikanca? Zašto Hrvati mogu satima sjediti na kavi, zašto se s tuluma ne odlazi prerano i kako je moguće da je propuh postao ozbiljna prijetnja čak i čovjeku koji je odrastao u Oklahomi? Odgovore na ta pitanja donosi nam novi HRT-ov serijal “Kako preživjeti u Hrvatskoj” Roberta Knjaza, u čijem je središtu Cody McClain Brown, Amerikanac koji je prije 15 godina stigao u Hrvatsku, postao splitski zet, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i autor knjiga o svojem iskustvu života u Hrvatskoj. Njegova knjiga “Propuh, papuče & punica” upravo je bila jedna od ključnih inspiracija za novi Knjazov serijal. Cody je u tih 15 godina pokupio i neke hrvatske navike pa je tako počeo nositi papuče, ali je i razvio strah od propuha.

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