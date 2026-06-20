Amerikanac koji je kupio bunker za 8000€ u Hrvatskoj pokazao napredak, pratitelji ga napali

Nikada više neću uzimati tekuću vodu zdravo za gotovo, uzviknuo je američki influencer Justus Reid. Nakon što je obnovio kuću u Hrvatskom zagorju koju je platio 5000 eura, sad uređuje bunker od 8000 eura. U novom videu na Instagramu pokazao je kako napreduju radovi, a najveći razlog za slavlje bilo je to što je bunker napokon dobio tekuću vodu.

Prije toga zamijenio je i stara metalna vrata novim PVC vratima s ostakljenim panelima, koja su u unutrašnjost pustila mnogo više dnevnog svjetla. Nova vrata nisu se svima svidjela. Dok su jedni pohvalili činjenicu da je bunker napokon dobio više prirodnog svjetla, drugi su smatrali da je pogriješio što je uklonio izvorna metalna vrata.

- Zašto uklanjaš nevjerojatne komade poput ulaznih vrata i stavljaš jeftina, bijela, uobičajena plastična vrata i prozore? - upitao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao kako su stara vrata bila sigurnija.

Najviše posla ipak je zahtijevalo dovođenje vode. Budući da se bunker nalazi na osamljenoj lokaciji, njegov prijatelj Vedran bagerom je iskopao dubok šaht za vodomjer i stotine metara kanala uz makadamski put kako bi se cijevi spojile na glavni vodovod. Nakon polaganja instalacija stigli su i djelatnici lokalnog vodovoda koji su obavili spajanje.