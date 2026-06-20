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Uh! Laura Gnjatović, ljepotica od 191 centimetar, legla na sunce u minijaturnom bikiniju

Dok mnogi tek odbrojavaju dane do godišnjeg odmora, Laura Gnjatović već je pronašla svoju ljetnu oazu. Bivša Miss Universe Hrvatske slobodno je poslijepodne provela na dubrovačkoj obali, gdje danas živi, studira i radi.
Uh! Laura Gnjatović, ljepotica od 191 centimetar, legla na sunce u minijaturnom bikiniju
U plavom bikiniju upijala je sunčeve zrake, a preko kupaćeg prebacila je laganu bijelu haljinu za plažu. | Foto: Instagram
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U plavom bikiniju upijala je sunčeve zrake, a preko kupaćeg prebacila je laganu bijelu haljinu za plažu. | Foto: Instagram
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