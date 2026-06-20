Uh! Laura Gnjatović, ljepotica od 191 centimetar, legla na sunce u minijaturnom bikiniju

Dok mnogi tek odbrojavaju dane do godišnjeg odmora, Laura Gnjatović već je pronašla svoju ljetnu oazu. Bivša Miss Universe Hrvatske slobodno je poslijepodne provela na dubrovačkoj obali, gdje danas živi, studira i radi.
U plavom bikiniju upijala je sunčeve zrake, a preko kupaćeg prebacila je laganu bijelu haljinu za plažu.
| Foto: Instagram
U plavom bikiniju upijala je sunčeve zrake, a preko kupaćeg prebacila je laganu bijelu haljinu za plažu. |
Foto: Instagram
U plavom bikiniju upijala je sunčeve zrake, a preko kupaćeg prebacila je laganu bijelu haljinu za plažu.
| Foto: Instagram
Idilične prizore s mora pratila je tek kratka poruka - Nek zauvijek bude ovako.
| Foto: Instagram
Ljetni prizori osvojili su i njezine pratitelje. Dok su jedni hvalili dubrovački krajolik, drugi nisu skrivali oduševljenje njezinim prirodnim izgledom.
| Foto: Instagram
'Ti si divno stvorenje rijetke, slatke, jednostavne i autentične ljepote', hvalili su je.
| Foto: Athit Perawongmetha
Foto Instagram
Ova svestrana 191 centimetar visoka Zadranka predstavljala je Hrvatsku na 74. izboru za Miss Universe, koji se održao u studenome prošle godine u Tajlandu.
| Foto: Profimedia/arhivska fotografija
Foto Athit Perawongmetha
Na kraju se plasirala među 30 najboljih natjecateljica
| Foto: TEERA NOISAKRAN
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Krajem travnja prošle godine tad 23-godišnja Zadranka okrunjena je za 29. Miss Universe Hrvatske.
| Foto: TEERA NOISAKRAN
Foto TEERA NOISAKRAN
Iako rođena i odrasla u Zadru, gdje je završila Medicinsku školu Ante Kuzmanića, Laurin životni put odveo ju je na jug, u Dubrovnik.
| Foto: Chalinee Thirasupa
Studirala je na sestrinstvo na Sveučilištu u Dubrovniku, a uskoro se vraća raditi na hitnu u dubrovačku bolnicu. Na hitnoj je, kako kaže, naučila nositi se s emocionalno najzahtjevnijim situacijama.
| Foto: TEERA NOISAKRAN
Foto TEERA NOISAKRAN
Foto TEERA NOISAKRAN
Laurina visina i atletska građa nisu samo prednost u svijetu ljepote, već i na sportskom terenu.
| Foto: Chalinee Thirasupa
Ona je profesionalna odbojkašica i igračica Ženskog odbojkaškog kluba Dubrovnik, s kojim je osvojila zlatnu medalju u Prvoj hrvatskoj odbojkaškoj ligi. Sport ju je, ističe, naučio disciplini, timskom radu i upornosti.
| Foto: Instagram
Foto Profimedia/arhivska fotografija
Foto Instagram
Foto TEERA NOISAKRAN
Velika podrška joj je zaručnik Filip Vujičić koji je profesionalni košarkaš.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto YouTube/screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram