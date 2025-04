Amerikanci: O.J.-a Simpsona su ismijali u novom Golom pištolju

Bivša američka nogometna zvijezda i glumac O.J. Simpson dobio je 'posvetu' u nadolazećem nastavku filma 'Goli pištolj', ali ne baš onu koju bi poželio. Naime, trailer za novi 'Goli pištolj' je upravo izašao, i nakon pomalo šokantne scene u kojoj Liam Neeson nosi školsku uniformu i pokazuje crvene gaćice ispod suknje, slijedi šala na račun O.J.-a, piše TMZ.

Film se vrti oko nove generacije policajaca. U jednoj sceni, Neesonov lik nalazi se u dvorani Policijske jedinice i emotivno tuguje nad likom svog oca, legendarnog Franka Drebina kojeg je glumio Leslie Nielsen. No, sin O.J.-evog lika, detektiva Nordberga, ne dijeli iste osjećaje. On samo odmahne glavom gledajući očevu ploču.

Inače, O.J. Simpson je glumio detektiva Nordberga u prva tri filma 'Goli pištolj' između 1988. i 1994., dakle prije nego što je postao ozloglašen zbog suđenja za ubojstvo bivše supruge Nicole Brown i njezina prijatelja Rona Goldmana i kasnijeg kontroverznog oslobađanja.

O.J. Simpson reacts during his parole hearing at Lovelock Correctional Centre in Lovelock | Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL