FOTO Antonija Blaće vodila je 'Život na vagi', a sad se i sama prepolovila: Evo kako izgleda

Jedna od najprepoznatljivijih televizijskih voditeljica u Hrvatskoj već više od dva desetljeća uspješno gradi karijeru u medijima,a vodila je tijekom godina brojne emisije, među kojima je i 'Život na vagi'. I sama priznaje kako njena kilaža oscilira, a na novim je fotografijama vidljivo kako je uspješno izgubila kilograme.
Kao jedno od zaštitnih lica RTL Hrvatska, Blaće je tijekom godina vodila brojne zabavne emisije, specijalne projekte i prijenose uživo.
Osim televizije, okušala se i u radijskom eteru te sudjelovala u organizaciji i produkciji različitih medijskih projekata.
U industriji u kojoj se izgled često stavlja u prvi plan, Blaće se, kako je i sama priznala, suočavala s pritiscima koji nisu uvijek bili laki.
“Televizija je takav medij da te kamera ne štedi. Svaka promjena se vidi i često postaje tema, htio ti to ili ne”, izjavila je u jednom intervjuu, osvrćući se na komentare kojima je bila izložena kroz godine.
“Probala sam sve – od dijeta do odricanja – i shvatila da to kod mene ne funkcionira. Ključ je u ravnoteži”, rekla je.
Naglašava kako je njezina borba i fizička i psihološka. Uz zahtjevan raspored i stres, održavanje stabilne tjelesne težine nije jednostavno. “Nije stvar samo u hrani. Kad si pod stresom i radiš po cijele dane, lako izgubiš balans”, priznaje.
No sada je očito pronašla taj balans, ako je suditi po novim fotografijama koje je objavila na Instagramu.
