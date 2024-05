Amir Kazić Leo: 'Iza Lasagne se krije veliki rad. Mladima nema tko pokazati kako da uspiju...'

Nakon dugogodišnjeg prijateljstva, Amir Kazić Leo (58) i Mladen Burnać (54) ujedinili su glasove u novoj pjesmi "Beskrajno zaljubljen". Oba su karijeru počela u '90-ima, iza njih su stotine koncerata, a snimili su i mnogobrojne studijske albume. Leo je s nama podijelio detalje o novoj pjesmi.

- Ta je pjesma nastala davno, otpjevali smo je prije 20-ak godina. Mladen se odlučio za remake i da pjesmi pružimo novu dimenziju. Naravno da sam na to pristao, još smo i prijatelji. Lijepo smo se družili tijekom snimanja i nadam se da ćemo ovako pjesmi dodatno produljiti vijek - govori nam pjevač koji slovi za najnagrađivanijeg na ovim prostorima.

Gotovo da nema festivala na kojem nije pokupio neko priznanje.

- Naravno da mi kao izvođaču sve te nagrade znače. Uvijek sam se trudio birati dobre pjesme i ljudi su to prepoznali. Pokušavao sam publici svaki put pružiti kompletan paket, od glazbe do stylinga. Žiri je to ocjenjivao i nagrađivao i uvijek se veselim doći na neki festival. Žao mi je što ih danas više nema toliko, prije su festivali bili po cijeloj regiji i to je idealna platforma da predstavite novu pjesmu jer u kratkom roku puno ljudi čuje nešto novo od tebe - kaže Leo.

U lipnju će nastupiti i na CMC festivalu u Vodicama s pjesmom "Raširena kapija".

- Tekst je napisao Mario Mihaljević, a glazbu je pravio njegov sin Branimir. Vidim da se ljudima pjesma jako svidjela i reakcije su baš odlične. Raduje me nastup u Vodicama - iskreno kaže.

Na CMC dolazi i kao autor pjesama za kolegice, Žanamari, Marinu Tomašević i Buryanu, a možda će i Lidija Bačić izvesti pjesmu s njegovim potpisom. Kaže nam da je nedavno nastupio u Crnoj Gori te da su i ondje tražili da piše za neke izvođače. Leo slovi za veterana domaće glazbene scene, a zanimalo nas je kako gleda na nova lica koja pristižu na estradu.

- Danas je sve dostupno i putem različitih platformi izvođač može doći do publike, a tog u moje vrijeme nije bilo. To je neka pozitivna strana, no s druge strane mislim da ti mladi ljudi nemaju nekoga tko će ih usmjeriti i obučiti za daljnji rad. Nikad više talentiranijih mladih ljudi nismo imali, ali kao da im nedostaje karizma s kojom će osvojiti publiku - kaže pjevač.

Drago mu je što se na sceni pojavio Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna, naš drugoplasirani predstavnik s Eurosonga, s kojim se privatno poznaje.

- Marku se dogodila velika sreća, ali to nije preko noći stiglo. On godinama radi na sebi i iza njega je puno rada i truda, surađivao je s velikim facama iz Europe. Sretan sam zbog njega jer je prije svega prekrasan čovjek - kazao nam je Leo.

