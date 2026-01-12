Što će se događati u serijama i sapunicama u ponedjeljak?

Divlje pčele

RTL 20:15

Dok Sikirica privodi Antu, Domazet traga za dokazima koji bi mu mogli pomoći da riješi misterij Josipove smrti. U Vrilo dolazi putujuća kazališna družina Salto Vitale. Katarina zove Domazeta da ide s njom. Nakon što je Mirjana posrami zbog toga što želi ići na “prostačku” predstavu, Cvita se naljuti na Nikolu jer joj nije čuvao leđa.

La Promesa

HRT1 13:20

Lisandro se prema obitelji ponaša nevjerojatno bahato. Leocadia odluči financirati Manuelov projekt. Rómulo se ispriča Píji što je bio tako služben posljednjih dana.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Zamjenik nadzornika Miller traži od tima da uhiti policajca u patroli Davea Wheelana, koji je snimljen kako ubija mladog Afroamerikanca tijekom prometne kontrole. Snimka ubojstva širi se društvenim mrežama.

Tajne prošlosti

NOVA TV 16:30

Kad istina izađe na vidjelo, ono što Serhat osjeća nije samo bijes nego razorna bol. Saznanje koje ga pogađa otvara stare rane i ostavlja ga slomljenog, nesposobnog ignorirati prošlost koja mu se ponovno nameće.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Alya i Cihan pokušavaju sačuvati ljubav unatoč prijetnjama koje dolaze iznutra, svjesni da su okruženi neprijateljstvom. Njihova borba za zajedništvo postaje sve teža.

Cacau

HRT1 12:30

Sal i Quim žele da se Cacau mora vratiti u Itacaré. Rui odlazi i ostavlja Marca s Manuelom, kojem nudi da nadzire radove. Cacau moli Marca dopuštenje da otputuje s Marquinhom u Brazil.