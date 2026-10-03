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SPEKTAKL ZA PAMĆENJE

Amira Medunjanin objavila je emotivan video s koncerta u Zagrebu: Evo što je napravila

Piše Zrinka Medak Radić,
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Amira Medunjanin objavila je emotivan video s koncerta u Zagrebu: Evo što je napravila
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Foto: Instagram, Canva
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Dirljiv trenutak na koncertu Amire Medunjanin u zagrebačkom Lisinskom izazvao je suze

Admiral

Sarajevska pjevačica Amira Medunjanin još je jednom pokazala zašto uživa poseban status kod zagrebačke publike. Na koncertu u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, održanom u petak, 2. listopada, priredila je večer prepunu emocija, a jedan poseban susret ispred pozornice duboko je dirnuo sve prisutne. Njezina izvedba tradicionalnih sevdalinki, obogaćena pratnjom Zagrebačkih solista, ostavila je snažan dojam na obožavatelje.

Tijekom nastupa, pjevačica je u dugoj tamnoj haljini izvodila jednu od svojih pjesama kada se pozornici polako približila starija osoba sa štapom. Amira je odmah prekinula udaljenost između sebe i publike te se spustila kako bi ju zagrlila, što je izazvalo pravo oduševljenje u dvorani. Ovaj dirljiv trenutak zabilježen je kamerom, a sama umjetnica podijelila je video na svojim društvenim mrežama, ne skrivajući koliko ju je cijelo iskustvo ispunilo.

U opisu objave Amira je napisala kako teško pronalazi riječi kojima bi opisala magiju, čaroliju i čistu ljubav koju je osjetila. Zahvalila je svima koji su prisustvovali, kao i svojim glazbenim suradnicima. Reakcije pratitelja nisu izostale, a mnogi su priznali kako su uz njezinu glazbu i ovaj prizor pustili suzu, prisjećajući se voljenih osoba koje više nisu s njima.

*uz korištenje AI-ja
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Amira Medunjanin ponovno nastupa u Lisinskom u listopadu


 

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