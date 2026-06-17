Obavijesti

Show

Komentari 0
VEČER SEVDAHA

Amira Medunjanin ponovno nastupa u Lisinskom u listopadu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Amira Medunjanin ponovno nastupa u Lisinskom u listopadu
4
Foto: PROMO

Umjetnica koja je sevdahu podarila novo lice, a pritom ostala vjerna njegovoj iskonskoj emociji, još jednom će zagrebačkoj publici otvoriti vrata svijeta u kojem pjesma nije samo interpretacija

Admiral

Postoje umjetnici koji publiku osvajaju glasom, a postoje i oni rijetki koji glasom stvaraju prostor u kojem se ljudi prepoznaju, pronalaze i ostaju. Amira Medunjanin pripada upravo toj drugoj skupini. Svaki njezin dolazak u Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog tijekom godina prerastao je granice običnog koncerta i postao susret koji se pamti dugo nakon što utihne posljednji ton.

VEČER ZA PAMĆENJE Amira Medunjanin ponovno oduševila publiku koncertom u rasprodanom Lisinskom
Amira Medunjanin ponovno oduševila publiku koncertom u rasprodanom Lisinskom

Upravo će zato 2. listopada ove godine pozornica Lisinskog ponovno postati mjesto na kojem će se tradicija i suvremenost spojiti u jedinstven glazbeni doživljaj. Umjetnica koja je sevdahu podarila novo lice, a pritom ostala vjerna njegovoj iskonskoj emociji, još jednom će zagrebačkoj publici otvoriti vrata svijeta u kojem pjesma nije samo interpretacija, nego iskrena priča o ljubavi, čežnji, gubitku i nadi.

Foto: Sanela Babić

Njezini dosadašnji nastupi u Lisinskom ostavili su dubok trag među publikom koja joj se iznova vraća, prepoznajući u svakom koncertu novu nijansu poznatih melodija i novu emociju koja nastaje u dijalogu između pozornice i gledališta. Ta posebna povezanost učinila je zagrebačke nastupe jednim od nezaobilaznih mjesta na njezinoj umjetničkoj karti, potvrđujući da glazba nadilazi granice jezika, vremena i prostora.

Amira Medunjanin već više od dva desetljeća gradi međunarodnu karijeru na iznimnoj interpretaciji sevdalinke i tradicionalne glazbe Balkana, obogaćujući ih suvremenim senzibilitetom i vlastitim autorskim pečatom. Njezini koncerti poznati su po intimnoj atmosferi, spontanim trenucima i tišini koja jednako snažno govori kao i pjesma, stvarajući osjećaj zajedništva između izvođača i publike.

Večer 2. listopada neće biti tek još jedan koncert u nizu. Bit će to novi susret starih prijatelja, još jedno poglavlje odnosa koji se godinama gradio između Amire Medunjanin i zagrebačke publike, potvrda da istinska umjetnost ne poznaje prolaznost i da najljepše priče uvijek pronalaze put natrag kući.

Zagreb: Amira Medunjanin održala je koncert u Lisinskom
Zagreb: Amira Medunjanin održala je koncert u Lisinskom | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

U vremenu koje često traži brzinu, Amira Medunjanin ponovno će podsjetiti koliko je dragocjeno zastati, poslušati i dopustiti glazbi da ispriča ono što riječi ponekad ne mogu. Ulaznice za koncert u Lisinskom možete nabaviti putem sustava Ulaznice.hr.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Maya Sar vraća se autorskoj glazbi novim singlom 'Vrati mi ljubav'
cijenjena kantautorica

Maya Sar vraća se autorskoj glazbi novim singlom 'Vrati mi ljubav'

Nakon duže diskografske pauze predstavlja novu pjesmu koja najavljuje njezin nadolazeći studijski album
Grammy uvodi nove kategorije
PROMJENE

Grammy uvodi nove kategorije

Prestižna glazbena nagrada Grammy uvodi promjene i nove kategorije već od sljedeće dodjele 2027.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026