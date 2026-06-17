Amira Medunjanin ponovno nastupa u Lisinskom u listopadu

Postoje umjetnici koji publiku osvajaju glasom, a postoje i oni rijetki koji glasom stvaraju prostor u kojem se ljudi prepoznaju, pronalaze i ostaju. Amira Medunjanin pripada upravo toj drugoj skupini. Svaki njezin dolazak u Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog tijekom godina prerastao je granice običnog koncerta i postao susret koji se pamti dugo nakon što utihne posljednji ton.

Upravo će zato 2. listopada ove godine pozornica Lisinskog ponovno postati mjesto na kojem će se tradicija i suvremenost spojiti u jedinstven glazbeni doživljaj. Umjetnica koja je sevdahu podarila novo lice, a pritom ostala vjerna njegovoj iskonskoj emociji, još jednom će zagrebačkoj publici otvoriti vrata svijeta u kojem pjesma nije samo interpretacija, nego iskrena priča o ljubavi, čežnji, gubitku i nadi.

Foto: Sanela Babić

Njezini dosadašnji nastupi u Lisinskom ostavili su dubok trag među publikom koja joj se iznova vraća, prepoznajući u svakom koncertu novu nijansu poznatih melodija i novu emociju koja nastaje u dijalogu između pozornice i gledališta. Ta posebna povezanost učinila je zagrebačke nastupe jednim od nezaobilaznih mjesta na njezinoj umjetničkoj karti, potvrđujući da glazba nadilazi granice jezika, vremena i prostora.

Amira Medunjanin već više od dva desetljeća gradi međunarodnu karijeru na iznimnoj interpretaciji sevdalinke i tradicionalne glazbe Balkana, obogaćujući ih suvremenim senzibilitetom i vlastitim autorskim pečatom. Njezini koncerti poznati su po intimnoj atmosferi, spontanim trenucima i tišini koja jednako snažno govori kao i pjesma, stvarajući osjećaj zajedništva između izvođača i publike.

Večer 2. listopada neće biti tek još jedan koncert u nizu. Bit će to novi susret starih prijatelja, još jedno poglavlje odnosa koji se godinama gradio između Amire Medunjanin i zagrebačke publike, potvrda da istinska umjetnost ne poznaje prolaznost i da najljepše priče uvijek pronalaze put natrag kući.

Zagreb: Amira Medunjanin održala je koncert u Lisinskom | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

U vremenu koje često traži brzinu, Amira Medunjanin ponovno će podsjetiti koliko je dragocjeno zastati, poslušati i dopustiti glazbi da ispriča ono što riječi ponekad ne mogu. Ulaznice za koncert u Lisinskom možete nabaviti putem sustava Ulaznice.hr.