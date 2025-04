Amra iz 'Ljubav je na selu' opet je slobodna: Dva dana nakon prekida je objavio da ima drugu

Slobodna sam. Nakon dva dana objavio je na društvenim mrežama da ima curu tako da sam ja izbrisala da smo zajedno. Nije mi se ni javio. Kriv je za prekid, ali jednostavno mogu mu samo poželiti sreću, a sebi ću naći nekog tko će me poštovati. Ne dotiče me više njegov život i mogu reći da sam zadovoljna i nemam nikakvih problema. Veze dođu i prođu, navikla sam, ispričala je Amra Ahmetović za RTL.hr.

Amra je bila kandidatkinja 17. sezone showa 'Ljubav je na selu'. Farmer Ivica prvu ju je poslao kući, ali to se kasnije pokazalo kao dobra odluka. Posvetila se sebi, pronašla je partnera i krenula studirati pravo.

- Iz Hrvatske je, iz Osijeka i ima 34 godine. Sviđa mi se što je visok i u potpunosti je ono što tražim. Ne bih baš previše govorila o njemu, ali čini sve da bih bila zadovoljna i podržava me. On je jako vrijedan i nježan. Možda drugima ulijeva malo straha, ali prema meni je baš onakav kakvog sam tražila. Pruža mi sve i štiti me - ispričala je ranije za RTL.hr.

Foto: RTL

Osvrnula se i na studentski život.

- Trenutno nekad boravim kod prijatelja u Mostaru, nekad vozim. S obzirom na moje financijsko stanje, uspijevam ostvariti svoje snove. Znam da nisam najbolja na fakultetu i u učenju, ali s obzirom na moje godine, mislim da sam uspjela ispuniti svoje želje. Zasad je na fakultetu sve dobro, od profesora do studenata i Mostara. Sve je onako kako treba biti - objasnila je Amra.

Foto: RTL