Mijo iz Ljubav je na selu nikako da zaboravi Brankicu! 'Naš se odnos razvija, dragi smo si...'

Ljubav? Ne znam što bih rekao. Branka mi je draga, naš odnos se razvija, nekad imamo zajednička druženja, ali još nisam donio odluku. Čujemo se često, dragi smo si, ali ja sam neodlučan, rekao je farmer Mijo Bošnjak iz 16. sezone showa 'Ljubav je na selu' za RTL.hr.

Naglasio je kako je problem u njihovom odnosu i daljina, to jest relacija Zagreb – Nova Gradiška.

- Da smo bliže, možda bi se intenzivnije družili, ovako smo ipak udaljeni, ali inače si dosta pašemo, dok smo snimali sam se ozbiljno zagrijao za nju i malo je nedostajalo da me uhvati, no ispalo je kako je ispalo - rekao je farmer, koji je nedavno prekinuo s djevojkom Josipom.

- Nakon veze s Josipom, sve mi se malo smučilo. Od tada sam stopirao pa se ne mogu odlučiti. Ako bude neko novo snimanje možda se prijavim. Još sam dječak u duši, ja volim mlađe osobe, ali opet ne previše. Treba mi žena od nekih četrdesetak godina - objasnio je Mijo.

Inače, farmer se s Josipom dopisivao i tijekom snimanja showa, a zbog nje se čak posvađao s kandidatkinjom Brankicom.

Zajedno su bili na romantičnom putovanju, a Mijo se nadao da će između njih zaiskriti. Međutim, Brankica je smatrala da farmer nije iskren prema njoj.

- Bilo mi je lijepo cijelo vrijeme, ali eto, danas je pokvarila sve. Dan je protekao više u mojoj šutnji, izbjegavanju razgovora - rekao je tad Mijo.

Varošanin iza sebe ima tešku prošlost.

- Šest puta sam bio klinički mrtav. Bog mi se obratio i rekao: 'Dijete nije ti još vrijeme, moraš nazad'. Tri puta mi je to ponovio. A ja kažem: 'Pusti me da uđem gore'. Na našem jeziku mi je to rekao. Svega se sjećam. Čudo. Ne može čovjek vjerovati, ali sve je moguće - rekao je ranije RTL.

Iznenada mu je preminuo brat, a majka završila u bolnici. Pogodilo ga je to, ali ne da se. Borac je.

- Puno toga sam prošao. Traume i tako to, ali ne dam se slomiti. Uvijek sam snažan. Ne bojim se. Brat mi je bio podrška. Preminuo je iznenada i to mi je teško palo. Mama mi je isto nekako nesretno završila u bolnici - rekao je Mijo za RTL.

