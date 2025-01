Amra iz 'Ljubav je na selu': Sad živim studentski. Ljubav? Teško je to objasniti, čudna sam s time

Moj ljubavni status je teško objasniti. Ja sam i sama malo čudna s tim ljubavnim odnosom. Zadovoljna sam zasad, još uvijek sam u vezi, ali detalje ne mogu otkrivati. To je između mene i mog dečka. Kažu da nekad u životu moraš biti strpljiv. Znate, neki ljudi mogu ti biti tako blizu, a tako daleko, a neki daleko, a tako blizu. Vjerujem u ljubav i vjerujem u tu svoju ljubav, ja mogu sve, a ne tražim puno, ispričala je Amra Ahmetović za RTL.hr.

Bivša kandidatkinja 'Ljubav je na selu' nakon showa je okrenula novi list u životu. Zaljubila se, započela je vezu s Osječaninom, ali i krenula je studirati pravo.

Foto: RTL

- Dobro sam i zdravo. Kao što znate, studiram pa tako studentski živim. Trenutno nekad boravim kod prijatelja u Mostaru, nekad vozim. S obzirom na moje financijsko stanje, uspijevam ostvariti svoje snove. Znam da nisam najbolja na fakultetu i u učenju, ali s obzirom na moje godine, mislim da sam uspjela ispuniti svoje želje. Zasad je na fakultetu sve dobro, od profesora do studenata i Mostara. Sve je onako kako treba biti - objasnila je Amra.

Farmer Ivica prvu ju je poslao kući, ali to je, čini se, bila i dobra odluka. Pronašla je partnera kakvog je, kako je kazala, i tražila.

- Iz Hrvatske je, iz Osijeka i ima 34 godine. Sviđa mi se što je visok i u potpunosti je ono što tražim. Ne bih baš previše govorila o njemu, ali čini sve da bih bila zadovoljna i podržava me. On je jako vrijedan i nježan. Možda drugima ulijeva malo straha, ali prema meni je baš onakav kakvog sam tražila. Pruža mi sve i štiti me - ispričala je ranije za RTL.hr.