Sve dame u 'Braku na prvu' su lude za Markom? Igor: 'Pa to je preočito, traje borba za njega!'

Eksperti su ga u 'Braku na prvu' spojili s Irmom, a iako je isprva djelovalo kao da su savršeni jedno za drugo, Marko je nedavno priznao kako mu je ideja o 'nečemu više' s njom sve dalja. No, kako se čini, i neke druge dame u ovom sociološkom eksperimentu su na Marka 'bacile oko'.

Igor se tijekom prethodne ceremonije požalio da se on uvijek trudi oko svoje supruge Doris, a ona predviđa da su šanse za uspjeh njihove veze '50:50'. No, već je ranije Igor istaknuo kako Doris ima jako dobar odnos s Markom, kojeg je ona postavila visoko u zadatku u kojem su morali poredati kandidate prema fizičkoj privlačnosti, ali i kompatibilnosti.

Foto: RTL

Tada je otkrio kako se dogovaraju za trčanje, vole se družiti...

- Kada uđemo u prostoriju, ona odmah sjeda do Marka, i to je preočito. Ali još jedna žena gleda Marka, tako da je to sada borba oko Marka - rekao je Igor za RTL kroz smijeh.

Što se tiče napretka njegovog odnosa s Doris, Igor je rekao da su se jednom zagrlili, no da je osjetio da je to bilo neiskreno.

- Više proračunat kako bih ja dobio dojam da napredujemo, ali na takve fore više ne nasjedam. Sve slobodno vrijeme je po drugim stanovima i vodi brigu oko drugih odnosa, umjesto da radi na našem. I tu je pokazala da nije zaslužila moju pažnju - rekao je.

I dok Doris, barem kako Igor kaže, obraća više pažnje na Marka, Marko obraća sve manje pažnje na svoju suprugu, a više na tuđu. U jednoj prošlotjednoj epizodi je radio jogu s Kristinom, a kasnije poručio kako mu je ona 'super žena'.

Foto: RTL

- Na mjestu je, dobro izgleda, drži do sebe, možda je nekome i žena za poželjeti - rekao je tada i dodao kako je upravo Kristina bila visoko na listi idealne supruge.

- I možda bi, da kažem, eventualno mogla biti neka djevojka s kojom bih probao biti u braku - rekao je.