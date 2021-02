Komičarka i glumica Amy Schumer (39) pozirala je gola u kupaonici.

- Osjećam da moj ožiljak od carskog reza danas izgleda slatko! - napisala je u opis fotografije.

Ubrzo su joj se u komentarima javile i druge poznate dame.

- Osjećam da i moj danas izgleda super. Koja slučajnost - poručila je pjevačica Vanessa Carlton (40), a Paris Hilton (39) reagirala je emotikonom vatre.

Glumica je sa suprugom Chrisom Fischerom (41) dobila sina Genea u svibnju 2019. Ranije je javno progovorila o seksualnom životu s mužem, piše News24. Rekla je kako imaju spolne odnose po rasporedu, odnosno jednom tjedno.

- Čudno je ne spavati s vlastitim partnerom. Mi smo se složili u vezi toga da se seksamo jednom tjedno. U suprotnome, bili bismo poput cimera i bilo bi nam čudno imati spolne odnose - priznala je te dodala:

- Zajedno si stvorimo plan i pomislimo: 'Hajdemo spavati sutra ili u utorak. To bi bio dobar dan. Tada ćemo to napraviti i idemo dalje. To je sjajno, trebali bismo to raditi češće'.