'Suprug i ja smo se dogovorili da se seksamo jednom tjedno'

Zajedno si stvorimo plan i pomislimo: 'Hajdemo spavati sutra ili u utorak. To bi bio dobar dan. Tada ćemo to napraviti i idemo dalje. To je sjajno, trebali bismo to raditi češće' - ispričala je.

<p>Komičarka i glumica <strong>Amy Schumer</strong> (39), koja je rodila sina u svibnju prošle godine, sada je javno progovorila o seksualnom životu sa suprugom <strong>Chrisom Fisherom</strong> (40), javlja <a href="https://www.news24.com/you/celebs/amy-schumer-has-really-good-sex-with-husband-once-a-week-for-this-reason-20200806">News24</a>.</p><p>Kaže kako imaju spolne odnose po rasporedu, odnosno jednom tjedno.</p><p>- Čudno je ne spavati s vlastitim partnerom. Mi smo se složili u vezi toga da se seksamo jednom tjedno. U suprotnome, bili bismo poput cimera i bilo bi nam čudno imati spolne odnose - priznala je.</p><p>Objasnila je kako na ovaj način održavaju brak u formi.</p><p>- Zajedno si stvorimo plan i pomislimo: 'Hajdemo spavati sutra ili u utorak. To bi bio dobar dan. Tada ćemo to napraviti i idemo dalje. To je sjajno, trebali bismo to raditi češće' - ispričala je.</p><p>Inače, njezin suprug je kuhar pa su golupčići nedavno predstavili glumičin novi show, 'Amy Schumer Learns to Cook', koji je snimljen u njihovoj kuhinji za vrijeme izolacije. Amy je tada otkrila kako su joj suprugovi kulinarski savjeti najveći poklon koji je ikad dobila.</p>