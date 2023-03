Ana Begić Tahiri zablistala je na modnoj pisti: 'Imala sam malu tremu, ali sve za prijatelja...'

Robert me nazvao i rekao kako ima neku viziju mene i pitao me bi li ja htjela nositi reviju. Nisam baš puno razmišljala, rekao je da ima dvije kreacije. Došli smo, probali smo, danas sam došla ovdje među zadnjima, rekao mi je koja mi je uloga, a ja sam mu samo rekla: 'Idemo'. Bacila sam se na glavu i eto, sve za prijatelja, rekla nam je glumica Ana Begić Tahiri (43) nakon što je nosila reviju dizajnera Roberta Severa u četvrtak u hotelu 'Hilton Garden In' u Zagrebu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ana nam je otkrila kako su modne kreacije Severa zapravo vrlo slične njezinom modnom ukusu.

- Pa čak 99,9 % je po mom ukusu. Jednu kombinaciju sam si već izabrala tako da uskoro ću hodati u kolekciji Roberta Severa - rekla je glumica te otkrila kako se najbolje osjeća u širokoj odjeći.

Foto: Instagram

- Ja i dalje nosim široko. Volim nositi široko zato što sam cijeli dan u pokretu i tako je udobnije - rekla je.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Glumica nam je priznala i kako je bila uzbuđena prije revije te da ju je ulovila mala trema.

- Vruće mi je dosta bilo, što znači da me malo trema uhvatila, ali evo, odradila sam to profesionalno - rekla je Ana kroz smijeh.

Najčitaniji članci