Ana Bekuta bila na splitskom oproštajnom koncertu Tereze Kesovije: Evo što je napisala

Srpska pjevačica Ana Bekuta u nedjelju je bila u Splitu na velikom oproštajnom koncertu glazbene dive Tereze Kesovije, a dirljiv susret i svoje dojmove podijelila je s pratiteljima na Instagramu. Fotografija na kojoj dvije pjevačke legende sjede u srdačnom razgovoru, držeći se za ruke u splitskom HNK-u, izazvala je brojne emotivne reakcije i podsjetila na snagu prijateljstva i glazbe koja ne poznaje granice.

U emotivnoj objavi opisala je atmosferu s koncerta.

​- Sinoć sam slušala veličanstvenu Terezu Kesoviju na njenom oproštajnom koncertu u Splitu. Večer puna emocija i nevjerojatne energije. Tereza je sat i pol pjevala i vraćala nas u mladost i radost, a njenom nevjerojatnom glasu vrijeme i godine ne mogu ništa. Usrećila je sinoć i mene i tisuće ljudi koje su došle na Stari plac - napisala je Bekuta.

Svoju je poruku zaključila toplom zahvalom.

​- Tereza, hvala ti na svemu što si nam pružila proteklih 60 godina.

Podsjetimo, koncert Tereze Kesovije, održan 3. svibnja na splitskom Starom placu, bio je prvi u nizu njezine oproštajne turneje kojom obilježava više od 60 godina karijere. Zbog golemog interesa, događaj je s prvotno planirane lokacije u HNK-u premješten na veći prostor. Ana Bekuta, i sama veliko ime regionalne glazbene scene, nije krila oduševljenje nastupom 87-godišnje pjevačice.

*uz korištenje AI-ja

