Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak

Divlje pčele

RTL 20:15

Mirjana je zabrinuta zbog tajanstvenog muškarca koji je vidio Cvitu bez lažnog trbuha. Cvita ne izgleda dobro i svi su zabrinuti za njezino psihičko zdravlje. Katarina izbjegava Domazeta, ali on želi otkriti kamo ona potajno odlazi.

Foto: RTL

La Promesa

HRT 1 13:20

Barun De Valladares pokušava prisiliti Catalinu da ode sama. Manuel sumnja da mu Enora nešto taji. Cristóbal kaže Píji da mora otići raditi u kuću grofa i grofice De Aranjuez. Lorenzo navede Leocadiju da shvati da između Angele i Curra postoji nešto.

Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Kada Dawson stupi u kontakt s dilerom droge, njegova ovisnost poprima novu dimenziju. Voight dozna za Dawsonov problem i pokušava mu pomoći. Dawsonova kći je oteta, a tim poduzima sve što može da je oslobodi.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Danas socijalna radnica dolazi k Akrapima. Martin se trudi prikazati sebe i obitelj u najboljem svjetlu, ali mu Anđela i Zvone pomrse planove. Janko i Jadranka su u apstinencijskoj krizi, a Delaš uvjerava Lucu da je Digresiv dobar lijek. Janko u međuvremenu daje otkaz. Iva moli Laru za posao i zbližava se s njom, a Bracu nepredvidljiva Iva podjednako privlači i ljuti. Danas se ruši hotel - na Vinkov rođendan. Obitelj čini sve da makne Vinku misli s hotela. Martin se pravi kao da je sve u redu nakon posjeta socijalne službe.

Foto: NOVA TV

Crno more

NOVA TV 18:05

Eleni i Fadime pronalaze se na rubu smrzavanja u snijegu, a za njih započinje velika borba za život. Ta borba produbljuje Adilov odnos s Oručem i Isom. Esme i Adil u tom procesu ostavljaju po strani svoje nesuglasice te, zagrljeni, pokušavaju spasiti Eleni i Fadime.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Cristina pokuša samoubojstvo, ali Bárbara je spasi. Obje dolaze u Velvet i dok se jedna sukobljuje s Albertom, druga plaća Pepiti da ga nadzire. Emilio kaže Albertu da Cristina sumnja na to da on ima ljubavnicu.