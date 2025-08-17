Ana de Armas u vrućem klinču s dva muškarca na plaži: Izašao je trailer za njezin novi film...

Obavijesti

U traileru za novu film 'Eden', Ana de Armas ima zanimljivu scenu u trojcu s dva muškarca na plaži. Glasine da su ona i glumac Tom Cruise u vezi kruže već mjesecima.

Djevojka glumca Tom Cruisea, Ana de Armas, glumi u filmu 'Eden' koji izlazi 22. kolovoza, a u Hrvatskoj će se početi prikazivati 4. rujna. U traileru za film 'Eden', De Armas je dotjerana do savršenstva s jakom šminkom i profesionalnim stajlingom, a jedna scena ju prikazuje u trojcu s dva muškarca na plaži. 

Foto: PBG/PRESS ASSOCIATION/Andrew Sims/NEWS SYNDICATION

Američki triler o preživljavanju je u režiji Rona Howarda, a scenarij je napisao Noah Pink prema priči Pink i Howarda. U glavnim ulogama su Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby, Sydney Sweeney, Daniel Brühl, Felix Kammerer, Toby Wallace i Richard Roxburgh. Film se temelji na istinitoj priči o nekolicini europskih doseljenika koji stižu na otok Floreana na Galapagoskim otocima u Ekvadoru.

Foto: Youtube/Screenshoot

Film je premijerno prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu 7. rujna 2024.

Prošli mjesec objavljeno je da je Cruise bio 'nevjerojatan mentor' de Armas. Glumci imaju 'poseban radni odnos', a glumica se cijelo ljeto 'pripremala' za njihov prvi zajednički projekt: nadnaravni oceanski triler pod nazivom 'Deeper', piše Daily Mail.

Foto: MARIO ANZUONI/Instagram

Priče o tome da su Tom Cruise i Ana de Armas zajedno krenule su još prije nekoliko mjeseci. Kada su viđeni zajedno na večeri u Londonu, govorilo se da je riječ o samo poslovnom sastanku... Ali nakon toga snimljeni su još nekoliko puta, na rođendanskoj proslavi Davida Beckhama, na jahti u Španjolskoj, na koncertu benda Oasis u Londonu... 

95th Academy Awards - Oscars Arrivals - Hollywood
Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/INSTAGRAM

