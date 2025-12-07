Obavijesti

Galerija

Komentari 4
VIKENDICE ZA POŽELJETI

FOTO Luksuzne oaze mira naših zvijezda: Evo gdje 'pobjegnu' Gibonni, Badrić, Meri Goldašić...

Brojne domaće zvijezde svaki slobodni trenutak provode u svojim oazama mira, dok ih neki i iznajmljuju. Vikendice naših poznatih uglavnom su vile na moru, a u galeriji pogledajte gdje odmaraju Gibonni, Meri Goldašić, Danijela Dvornik...
Split: Gibonni održao koncert na Starom placu
Gibonni se može pohvaliti sa zemljištem od 591 četvornih metara na Korčuli u mjestu Triporte u blizini Vela Luke. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
1/25
Gibonni se može pohvaliti sa zemljištem od 591 četvornih metara na Korčuli u mjestu Triporte u blizini Vela Luke. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025