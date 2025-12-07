FOTO Luksuzne oaze mira naših zvijezda: Evo gdje 'pobjegnu' Gibonni, Badrić, Meri Goldašić...

Brojne domaće zvijezde svaki slobodni trenutak provode u svojim oazama mira, dok ih neki i iznajmljuju. Vikendice naših poznatih uglavnom su vile na moru, a u galeriji pogledajte gdje odmaraju Gibonni, Meri Goldašić, Danijela Dvornik...
Gibonni se može pohvaliti sa zemljištem od 591 četvornih metara na Korčuli u mjestu Triporte u blizini Vela Luke.
Tamo je izgradio vilu od otprilike 200 kvadrata koja je tik do mora, a ondje se nalazi i mali mul.
Gibonni je Korčulu odabrao kao destinaciju za odmor zbog svog prijatelja Olivera Dragojevića, a mir u rezidenciji okruženoj čempresima, stablima limuna i maslina te s malo susjeda mu je zagarantiran.
Kuću je kupio prije nekoliko godina, a uvala u kojoj se nalazi ima pogled na Lastovo.
Nina Badrić svaki slobodan trenutak koristi za bijeg na otok Hvar. U Jelsi ima stan u centru mjesta tik pored crkve.
Badrić stan u Jelsi zove svojim drugim domom, a pratitelje uvijek oduševi dizajnom interijera.
Pjevačica je u Jelsi uglavnom ljeti, a s otoka odlazi samo na dogovorene nastupe.
Nerijetko je na Instagramu pisala kako je otkrila skrivenu uvalu pored Jelse u kojoj pobjegne od znatiželjnih pogleda.
Meri Goldašić prošlog je ljeta pokazala kuću koju su ona i bivši suprug kupili u Tisnom.
- Tisnom. Plave škure, vinova loza, oleandri i more na pet koraka, sve ono o čemu sam sanjala otkad znam za sebe. Moja Dalmacija - napisala je onda na Instagramu naša poznata influencerica.
Pratiteljima je otkrila i kako je uređivala svoju vikendicu.
Glumac Rade Šerbedžija kuću u Barbarigi ima od 2001. godine.
S obitelji je godinama ondje odlazio kada god je za to imao vremena, a prije nekoliko godina se i za stalno tamo preselio.
U medijima je već nekoliko puta isticao kako ga u Fažani poznaju te da se ondje najviše osjeća kao kod kuće.
Danijela Dvornik svoj je mir pronašla u Sutivanu na otoku Braču. Na Instagramu često objavljuje fotografije iz kuće.
Kuću je preuređivala neko vrijeme, a nekretnina je prepisana na nju 2010. godine.
Inače, glumac Boris Dvornik i njegova supruga ostavili su kuću svojim sinovima, Dinu i Deanu. Dean je nakon Dinine smrti svoj dio prepisao na Danijelu.
Saborska zastupnica i predsjednička kandidatkinja Možemo Ivana Kekin i njezin suprug i bivši frontmen benda Hladno Pivo Mile Kekin u posjedu imaju vilu 'Volare e cantare' u istarskom Momjanu.
Kuća ima predivan pogled na šume Momjana s jedne strane, dok s druge pogled “puca” na grad Buje. Podigli su zdanje u mirnom okruženju, bez buke automobila i gradske “vreve”.
Bračni par Kekin vilu oglašavaju na Bookingu. Navode da kuća gostima nudi dvije udobne spavaće sobe na prvom katu kuće.
Kuća ima privatni parking, grijani bazen i vrt. Bazen nije u funkciji od 2.10. do 1.05. - stoji u opisu.
Naš nekadašnji nogometni reprezentativac Mario Mandžukić u mjestu Bobovišće na Braču kupio je vilu koja mami poglede svih prolaznika, a vila se i iznajmljuje.
Moderno uređena vila prvi red do mora može primiti do deset gostiju. Ima pet spavaćih soba i pet kupaonica.
- Luksuzna Vila Blue Star Brač nalazi se u Bobovišću, malom i mirnome mjestu na otoku Braču. Vila je samo 10 metara od mora, 800 metara od centra Bobovišća i 4 kilometara od Milne. Vila ima 5 spavaćih soba, 5 kupaonica, vanjski grijani bazen veličine 20 m2, te je pogodna za 10 osoba - stoji u opisu na Bookingu.
