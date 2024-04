Ana iz 'Braka na prvu' otkrila da odlazi iz Hrvatske: 'Teško je, ali moram razmišljati dugoročno'

Gledatelji 'Braka na prvu' imali su priliku upoznati Alena i Anu, koji se od početka nisu slagali. Nedavno su napustili show, a Ana je otkrila da se odlučila za veliku životnu promjenu. Na društvenim mrežama je pokazala da odlazi iz jedne zagrebačke bolnice, gdje je radila kao medicinska sestra. U nizu fotografija je pozirala i sa svojim kolegama, a u rukama je držala papir s natpisom 'odlazim'. O svom odlasku iz bolnice i velikoj promjeni koja ju čeka je progovorila za RTL.

- Odlazim raditi u inozemstvo. Otići u inozemstvo je moja višegodišnja želja, trebalo se posložiti puno kockica i napokon je to to. Teško je zbog obitelji, ali moram razmišljati dugoročno - rekla je. Kako kaže, slučajnost je to što se njen odlazak poklopio s izlaskom iz 'Braka na prvu', ali o odlasku iz Hrvatske razmišlja već dugo.

- Novi posao je samo jedna stepenica više prema mom cilju koji namjeravam ostvariti kroz nekoliko godina - rekla je pa dodala da je sada idealan trenutak za ispuniti svoju želju i cilj.