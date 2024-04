Izbila nova svađa između Alana i Danijele: 'Zašto stalno lažeš?'

Eksperti u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' su Danijeli i Alanu dali zadatak da jedno drugo gledaju u oči, a par je tijekom toga poveo i raspravu. Naime, Danijela ga je upitala koja mu je najbitnija kvaliteta kod osobe, a Alan je odgovorio kako je to iskrenost.

- Ne želim raditi ovu vježbu jer nisi iskren. To ti je bitno? Da je žena iskrena? To ti je najbitnije kod žene? Što pričaš ti? To nema nikakve veze s tobom. Uredu, to prihvaćam i to je to. Sad bih završila ovu vježbu - rekla je Danijela.

Foto: RTL

- Htio sam se prikazati onakav kakav jesam. Imam osjećaj kako nisam uspio. Da je ona zbog toga stekla krivi dojam - rekao je Alan.

Danijela ga je krenula ispitivati o njegovim vrijednostima, odnosno je li siguran da mu je istina bitnija od novca, od žena, seksa, prijatelja, obitelji... Na što je Alan samouvjereno odgovorio 'Da'.

Foto: RTL

- Zašto onda tako puno lažeš? Non stop, konstantno, iz dana u dan, iz trenutka u trenutak. Izmišljaš priče kako ti dođe. Ne sviđa mi se to. Gledaš me u oči i lažeš mi - rekla je Danijela.

Alan ju je upitao što joj točno smeta kod njega, a onda je ona krenula s nabrajanjem.

- Ona misli da sam ja lažljivac, da ne govorim istinu. Želim da me upozna, želim da se potrudi... - zaključio je Alan.