'Ana me jako razočarala, nije onakva kakvom se predstavlja'

Prvo što sam napravila kada sam izašla iz kuće je bilo da sam zapalila cigaretu bez da sam morala stajati u kutiji - rekla je e bivša vojnikinja Renata Nemeček (30) iz Čaglina koja je sinoć napustila Big Brother kuću. Dodala je da je to jutro, po sebi, krevetu, sobi, tražila mikrofon.

Renata je odmah po izlasku iz kuće odlučila pregledati i sve dnevne emisije.

- Bila sam budna do pola sedam i gledala sve emisije da steknem dojam kako su me ljudi doživjeli i mogu vam reći da sam mislila da će moja osobnost više do izražaja- rekla je za RTL.

Otkrila je da joj je žao što je ispala jer se, kaže, taman povezala sa svim stanarima i smatra da bi joj bilo puno lakše da je ispala nominacijom stanara, a ne nominacijama zbog neuspjelog zadatka, glasovima publike.

- Da su me izbacili stanari to bi značilo da me oni ne žele unutra, a nisam takav dojam dobila jer smo se slagali . govori Nemeček. Najviše ju je priznaje razočarala Ana.

- Mislim da forsira smijeh i da je to više nekakva gluma na van i smatram da se ona najviše drži kao pojedinac, a i zagrizla je da ostane do kraja. Nije onakva kakvom se predstavlja - otkriva Renata kojoj je u kući najbolje 'sjeo' Juraj za kojeg kaže da jedini zna koje su prave životne vrijednosti.

- Juraj mi je definitivno najdraži stanar, ostat ćemo sigurno u kontaktu jer je ispravan i zna koje su prave životne vrijednosti, cijeni svoju obitelj, život i prijatelje i mislim da je najkompletnija osoba od svih - zaključila je Renata kojoj se najmanje svidjela Bojana.

- Ona mi nikako nije sjela jer je neiskrena osoba i svima podilazi - objasnila je.

Na pitanje ima li nam za otkriti koju tajnu, a da je gledatelji nisu imali prilike vidjeti, Renata je rekla da je Anezi preko ušiju zaljubljena u Luku Roka.

- Anezi je zatreskana u Luku, ali s njegove strane to nije to. Gdje god je on, eto i nje, svugdje hoda za njim, ali već su se i ti odnosi lagano zahladili posljednja dva dana - kazala je Renata.

Iako nije željela još napustiti kuću, o cijelom iskustvu ima samo riječi hvale.

- Preporučila bih svakom da se prijavi jer je to lijepo iskustvo i više upoznaš sebe i shvatiš što je bitno u životu - zaključila je.