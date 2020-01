Ana Opačak spremila novi singl 'Susret' za Zagrebački festival

Početkom godine izlazi singl 'Susret' pjevačice Ane Opačak (35) koji je nastao u radionici uigranog autorskog tima Prajo/Kunštek/ Popeskić. Mlada pjevačica šansone će se ovim singlom predstaviti i na Zagrebačkom festivalu, a on će se naći na nadolazećem albumu koji će sadržavati deset autorskih pjesama, od toga dva dueta.

Ana je ostvarila brojne nastupe, ali i zapažene suradnje i gostovanja s brojim glazbenicima. Višestruka je pobjednica međunarodnih Večeri francuske šansone te sudionica brojnih festivala u Hrvatskoj i inozemstvu. Glazbenica priprema album koji će objediniti različite stilove i utjecaje koji su pjevačicu glazbeno formirali, od popa i rocka preko jazza i šansone.

Foto: Ivana Jankovic 1

- Ovu pjesmu smo snimali u studiju mog producenta Ivana Popeskića u Lovranu dok sam bila u prolazu na putu za Veneciju. Nakon snimljene pjesme produžila sam na put te sam iz Venecije trebala ići ravno za Split, no nismo primijetili da smo propustili snimiti jedan dio pa sam se neplanski morala iz Venecije ponovno vratiti u Lovran i snimiti dio koji je nedostajao prije povratka u Split. Dugo vremena radni naslov pjesme bio je potpuno drugačiji, a kako smo taj dio u pjesmi po kojemu se zvala promijenili, tako nam je trebalo neko vrijeme da se naviknemo na naslov 'Susret' iako joj on zapravo tako savršeno pristaje - kaže glazbenica.

Foto: YouTube

Jedan od načina na koji se ova pjesma može interpretirati je i kroz svojevrsni 'girl power' podton, ako se to tako može reći. Naime, nakon samog 'susreta' u kojemu je jasno da postoji treća osoba, nema žaljenja niti samosažaljenja, jednostavnim refrenom sve je rečeno. Jasno je da je 'susret' presudio i da je ljubav gotova, povjerenje pogaženo, a on više nema moć nad njom, ona mu više ne vjeruje, a tu njegovu ljubav od koje su ostale samo riječi i koja joj više ne znači ništa ona stavlja na mjesto svodeći je na svega par slogova koji su kao buka u govornom kanalu 'la la la li, voliš me ti...' - zaključila je Ana.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL

Pjesmu prati i video spot koji savršeno nadopunjuje i boja tu atmosferu koja je što kroz stihove, što kroz aranžman postavljena u pjesmi. Taj svojevrsni 'girl power' naboj isijava iz pokreta, ali i redateljskih odabira vezanih za kadriranje, montažu, boje, ugođaj. Ana otkriva kako su osim nje u spotu još dvije 'Ane', odnosno jedna Ana i jedna Tia, koje ćete raspoznati, tvrdi, samo ako dobro izoštrite oko i održite pažnju.

